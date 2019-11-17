مدير عام جمارك دبي يتفقد المراكز الساحلية

المصدر: دبي - البيان

قام أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، بزيارة ميدانية مسائية للمراكز الجمركية الساحلية، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات الجمركية والمشاريع التطويرية، رافقه خلالها عبدالله محمد الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وأحمد الدليل، مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية، وعدد من مسؤولي الدائرة.

واطلع مدير عام جمارك دبي على الجهود المبذولة، والخدمات التطويرية المقدمة في المراكز الجمركية الساحلية وآلية سير العمل والإجراءات المتبعة في عمليات تسهيل التفتيش المقدمة للسفن القادمة والمغادرة، وكيف استطاعت جمارك دبي تعزيز الحركة التجارية البحرية للإمارة لاسيما في خور دبي الشريان البحري في الإمارة، فقد تعاملت المراكز الجمركية الساحلية خلال التسعة أشهر من العام الجاري مع 19700 سفينة قادمة ومغادرة، وبلغت المعاملات 121 ألف معاملة جمركية.

وقال أحمد محبوب مصبح: يحظى قطاع التجارة البحرية باهتمام بالغ كونه من القطاعات المهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر دخل الدولة، وبناء اقتصاد متكامل يتسم بالتنافسية والاستدامة، وذلك لترسيخ مكانة دبي على الخريطة العالمية، من خلال التكامل مع جميع القطاعات البحرية وما تتميز به الإمارة من موقع جغرافي استراتيجي تنافسي يمكّنها من لعب دور نشط في حركة التجارة العالمية، وذلك بربط خطوط النقل البحري وتسهيل عمليات نقل البضائع ما بين الشرق والغرب.

ونوه بأن القطاع البحري شهد تطوراً ونمواً من خلال استقطاب قطاعات تجارية إقليمية ودولية لتحقيق «رؤية دبي 2021» في تأسيس قطاع بحري متكامل.