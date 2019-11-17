الطيران العالمي يحط في دبي بحثاً عـن الفرص

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

يهبط الطيران العالمي في دبي اليوم بحثاً عن الفرص في السوق الإماراتي وأسواق المنطقة التي باتت تقود النمو في صناعة الطيران العالمي وذلك عبر بوابة معرض دبي للطيران 2019 الذي تنطلق فعالياته اليوم بمشاركة نحو 1300 شركة بزيادة بلغت أكثر من 100 شركة محلية ودولية تشارك للمرة الأولى كما من المتوقع أن يحضر فعاليات المعرض 87000 متخصص في أعمال الطيران خلال فترة الحدث على مدى خمسة أيام.

وأظهرت بيانات منظمي معرض دبي للطيران أن حجم صفقات المعرض خلال آخر 10 دورات بلغت نحو 2.352 تريليون درهم الأمر الذي يجعله ضمن أهم المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الطيران، وسجل المعرض، الذي يعقد كل عامين، أعلى قيمة له على الإطلاق في الدورة الثالثة عشرة التي عقدت في 2013 بـ 206.1 مليارات دولار، بينما سجل ثاني أعلى قيمة في الدورة العاشرة في 2007 بـ 155.5 مليار دولار

550 % نمو المعرض

وأظهرت بيانات الجهات المنظمة أن النمو في حجم المشاركة بين الدورة الأولى للمعرض عام 1989 والدورة الحالية يصل إلى 550% فيما ارتفعت المساحة المخصصة للمعرض إلى أكثر من 92 ضعفاً وشهد عدد الطائرات المشاركة في الحدث نمواً بنسبة 560%.

وحقق معرض دبي للطيران نمواً مطرداً خلال تاريخه على مدى 30 عاماً، ليعكس الابتكارات والفرص في صناعة الطيران في الشرق الأوسط وحول العالم. ومن أهم مزايا معرض دبي للطيران برنامج الوفود الشهير الذي ينفذه منظمو المعرض، بالتعاون مع وزارة الدفاع بدولة الإمارات وهيئة الطيران المدني بدبي وحكومة دبي.

ويشمل معرض دبي للطيران 2019 مرة أخرى ساحة عرض الطائرات التي تضم أحدث الطائرات المدنية والعسكرية وطائرات رجال الأعمال، حيث يتم عرض نحو 165 طائرة هذا العام، بما في ذلك طائرة ايرباص (A330neo)، وطائرة (Viking Twin Otter Series 400) من طائرات فايكينغ، وطائرة سيسنا كارافان (C208B)، إضافة إلى طائرة (G120TP) من شركة جروب ايركرافت.

عروض

وتعرض شركة طيران الإمارات عدة طائرات من بينها طائرة بوينغ 777-300 ذات المدى التشغيلي الطويل للغاية وطائرة ايرباص العملاقة A380-800 وطائرة أيرباص كوربوريت جيت 319، بينما ستعرض مجموعة شركات أورا (AGC) الطائرة بدون طيار - أورا (AURA 100 UAV).

وستعرض جلف ستريم طائراتها (G500) و(G600) و(G650)، هذا إلى جانب مشاركة طائرات من وزارة الدفاع اليابانية والقوات الجوية الفرنسية وسلاح الجو الإماراتي.

وقال خبراء في قطاع الطيران إن معرض دبي للطيران، استطاع أن يجمع بين ثناياه أرقى أجيال الطائرات العسكرية والمدنية، التي تتسم بأنظمتها وبرامجها المتقدمة، وتضم أهم المبتكرات الجديدة التي توصلت إليها الشركات في مجال تصنيع الطائرات وتقنياتها الحديثة، محلياً ودولياً، إسهاماً في تحقيق النجاح المنشود اقتـصادياً وثقافياً وسياحياً، باعتــــباره أحد أبرز الفعاليات والأحداث المميزة، التي تواكب آخر المستجدات والتطورات الجارية في قطاع الطيران، الذي تحرص دولة الإمارات عـــلى تطويره وتفعيله، بهدف تحقيق مزيد من النماء والتقدم، وتوفير سبل الراحة والرفاهية لكل مستخدميه.

منصة للمنطقة

وقال دوميسيانو بوسكي، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق لمنطقة الشرق الأوسط لشركة «ليوناردو» إن معرض دبي للطيران يشكل منصة ممتازة لعرض بعض من أفضل منتجاتها في المنطقة؛ مثال على ذلك النسخة المقاتلة من طائرة التدريب المتطورة «إرماكي» طراز M-346 FA.

وكذلك طائرة الهليكوبتر المتطورة أغوستا ويستلاند) AW169 للاستعمالات الخفيفة والمتوسطة، والتي تسوّق لها شركة ليوناردو كأفضل طائرة هليكوبتر متعددة الاستخدامات في فئتها، وفي مجال الطائرات بدون طيار، تقدم ليوناردو في منصة العرض، وللمرة الأولى في المنطقة، طائرة فالكو اكسبلورر بدون طيار التي تم إطلاقها هذا الصيف، وسيتم منحها الترخيص للطيران بدون نطاق محدد.

وأضاف إن شركة ليوناردو تهدف من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الأعمال الإماراتية، وهي تجري حالياً محادثات مع شركات إماراتية لاستكشاف فرص العمل المشتركة، وتتطلع إلى توقيع اتفاقيات تعاون جديدة سيتم الإعلان عنها عبر منصات المعرض.

وأوضح أن دولة الإمارات والمنطقة تنظم عدداً من الفعاليات العالمية، مثل معرض إكسبو 2020 دبي، وهي تستمر في تعزيز مكانتها أيضاً كمركز ثقافــي وسياحي ذي مكانة مرموقة على الصعيد العالمي، وهنا تبرز الحاجة إلى زيادة الأمن على المستويين القومي والحــضري.

مـــشيراً إلى أن شركة ليوناردو على استعداد لتقديم الدعم في جميع هذه المجالات، وذلك بفضل خبرتها الطويلة كشريك للفــعاليات الكبرى، مثل إكسبو مـــيلانو 2015، والألعاب الأولمبـــية، ونسخ مختلفة للقمة العالمية للحكومات، وغيرها.

الحلول الأنسب

وقال عمر عريقات نائب رئيس المبيعات والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا إن شركة بوينغ خلال معرض دبي للطيران تجري مناقشات مستمرة مع عملائها لمساعدتهم على إيجاد حلول الطائرات الأنسب لنماذج أعمالهم مشيراً إلى أن الشركة خلال الدورة الحالية تستعرض مجموعة واسعة من أحدث منتجاتنا التجارية والدفاعية.

وأضاف نحن متفائلون بخصوص الفرص المتاحة في المنطقة وفي دولة الإمارات. ولا يزال السفر الجوي سوقاً نشطاً كما كان خلال العقود القليلة الماضية.

وتوقع عريقات طلباً قوياً خلال السنوات العشرين القادمة بالتوازي مع النمو الاقتصادي القوي ونمو الطبقات المتوسطة وزيادة إنفاق المستهلكين على الخدمات وتطور نماذج أعمال شركات الطيران لتوفر مزيداً من القيمة للمسافرين وتدعم التوقعات طويلة الأجل.

وعلى مستوى العالم، تتوقع بوينج أن تبلغ قيمة سوق الطائرات التجارية وخدماتها 15 تريليون دولار على مدار العشرين عاماً القادمة. وستحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى 3130 طائرة بقيمة 725 مليار دولار وخدمات بقيمة 790 مليار دولار أخرى خلال هذين العقدين.

دعم القيادة وحكمتها

يعد معرض دبي الدولي للطيران الذي ينظم مرة واحدة كل سنتين واحداً من اكبر ثلاثة معارض دولية للطيران في العالم إلى جانب معرضي لبورجيه الفرنسي وفارنبورة البريطاني، ومما ساهم في تحقيق هذا النجاح المذهل للمعرض ذلك الدعم اللامحدود الذي يحظى به من جميع المستويات الحكومية الرسمية وغير الرسمية بدءاً من القيادة متمثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يؤكد دوماً على الدور الاستراتيجي لصناعة الطيران في تحقيق التنمية الشاملة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

ويقول سموه في تصريحات سابقة حول المعرض إن قطاع الطيران لعب دوراً هاماً في تمهيد الطريق لتحقيق نمو سريع ومستدام في قطاعات اقتصادية وتجارية عديدة.

ويتمثل الهدف الرئيس لمعرض دبي للطيران في توفير المنصة المثالية للعارضين للتواصل مع قطاع الطيران وأسواقه في الشرق الأوسط ومع تطور المعرض ونموه نشهد تطوراً كبيراً أيضاً في حضور الزوار والمهتمين والخبراء من جميع انحاء العالم للاطلاع على أحدث ما أوجدته صناعة النقل الجوي.

وارتكز نمو معرض دبي للطيران على النمو الذي يحققه قطاع الطيران في الإمارات خلال السنوات الأخيرة والذي وصل إلى 5.2 ٪ مقابل 3.9٪ للمعدل العالمي في حين أن حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 15% وتشير التوقعات إلى أن هذه النسبة سترتفع لتصل إلى 20% بحلول العام 2030.

فرسان الإمارات

يشارك فريق فرسان الإمارات ضمن الاستعراضات الجوية اليومية، كما يشارك فريق «باترول دي فرانس» التابع للقوات الجوية الفرنسية الذي يعود إلى معرض دبي للطيران للمرة الأولى منذ عام 2011.

فيما تشارك في الاستعراضات الجوية طائرة داسو رافال وبوينغ (B787-9) وعدد من المروحيات، إضافة إلى شركة الاستعراضات الجوية الوحيدة في العالم المتمثلة بفريق «بليدز» من المملكة المتحدة.

وتعكس اللوحات الفنية التي يؤديها فريق الفرسان الانسجام والتناغم التام والاحتراف والدقة في الحفاظ على الموقع ضمن التشكيل المكون من سبع طائرات تطير قريبة جداً من بعضها البعض، وعلى ارتفاعات منخفضة جداً بالقرب من سطح الأرض، وعلى سرعات عالية تقارب سرعة الصوت، مع مراعاة أعلى معايير السلامة والأمان.

الجدير بالذكر أن الانطلاقة الرسمية لفريق الفرسان كانت على مرحلتين، حيث كانت المرحلة الأولى انطلاقة محلية خلال احتفالات يوم الوحـدة للقوات الجوية والدفـاع الجوي في 6 يناير 2011 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم إطلاق الفريق رسمياً على المستوى المحلي.

صفقات على الطريق

على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن الدورة الحالية لمعرض دبي للطيران ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات والصفقات إلا أن هذه الصفقات لن تصل إلى المستويات القياسية التي وصلت إليها في الدورات السابقة خاصة أن كثيراً من شركات الطيران لاسيما طيران الإمارات وفلاي دبي لاتزال تنتظر تسليم الطلبيات السابقة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن كثيراً من توقعات الخبراء تشير إلى أن طيران الإمارات ستقوم بتأكيد طلبية لشراء 70 طائرة جديدة من شركة «إيرباص» تتضمن 40 طائرة من طراز A330-900، و30 طائرة من طراز A350-900 بقيمة 21.4 مليار دولار (78.5 مليار درهم)، كما من المتوقع أن تتفاوض «الإمارات» و«بوينغ» على تأكيد الاتفاقية التي وقعت خلال فعاليات معرض دبي للطيران لعام 2017 لشراء 40 طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار.

وتؤكد المؤشرات أن المفاوضات التي كشفت عنها «العربية للطيران» مع شركتي «بوينغ» و«إيرباص» من أجل طلبية من الطائرات تتراوح بين 100 إلى 120 طائرة ذات الممر الواحد، قد وصلت إلى مراحل متقدمة حيث أعلنت الشركة أنها تدرس عدة خيارات تتعلق بطائرة إيرباص 220 و321، إضافة إلى طائرات بوينغ 737 ماكس و737 الجيل الجديد.

وبعد أزمة طائرة 737 ماكس أعلنت فلاي دبي أن جميع الخيارات أمامها مفتوحة في حال استمر حظر طائرة الماكس، التي لا تزال قابعة في المطارات حول العالم، بسبب منعها من التحليق، لأغراض الأمان والسلامة.

صوت المحركات يرتفع في المعرض

اشتدت المنافسة بين مصنعي محركات الطائرات في ظل زيادة الإلحاح من قبل العملاء الذين أصبحوا يضغطون أكثر باتجاه تصنيع محركات أكثر تنافسية وأقل استهلاكاً للوقود بهدف تخفيف النفقات التشغيلية ومواكبة المعايير البيئية.

وتسعى شركات تصنيع المحركات العالمية من خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران إلى تعزيز شراكاتها القديمة والبحث عن شركات جديدة وفرص استثمارية بهدف زيادة حصتها السوقية.

وعلى الرغم من أن الحصة الأكبر من سوق محركات الطائرات تتقاسمه كل من جنرال الكتريك الأمريكية وسي اف ام الفرنسية إلا أن الشركات الأخرى وعلى رأسها رولز رويس تنافس بقوة على حصة متنامية من هذا السوق. و

هناك بعض المحركات لديها ما يشبه الشراكة الحصرية مع أنواع معينة من الطائرات ومنها مثلا محركات رولز رويس المزود الوحيد لطائرة ايرباص 350 الجديدة بينما تعد محركات جنرال الكتريك المزود الوحيد لطائرات البوينغ 777 تتوفر محركات رولز رويس وجنرال الكتريك للطائرة دريم لاينر 787. وتستحوذ شركة «انجن الاينس» على الحصة الأكبر من محركات شركات الطيران في المنطقة بنسبة 10.6%.

ويرى خبراء أن معدلات توفير الوقود التي تعلن عنها شركات التصنيع أصبحت من أهم الخيارات التي يبحث عنها المشغلون، والتي تعطي الطائرة ميزة إضافية.

إيرباص وبوينغ وتجدد المنافسة

يشهد معرض دبي للطيران منافسة كبيرة على عقود البيع بين بوينغ وإيرباص، كما أنه يشكل مناسبة للقادمين الجدد لاقتناص الفرص التي يؤمنها هذا الحدث، حيث تعتبر طائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة ذات الممر الواحد هي الأكثر مبيعاً في قطاع صناعة الطيران المدني في ظل الطلب على إيرباص ايه320 الأمر الذي يسمح للشركة الأوروبية بالتفوق حتى الآن على منافستها الأمريكية التي تسعى إلى العودة بقوة إلى هذه الفئة من القطاع. كما تلوح أجواء المنافسة في الأفق ولا سيما من روسيا والصين اللتين أجرتا اختبارات على طرازات من صنعهما لطائرات الرحلات المتوسطة.

وكشفت شركة بوينغ عن حجم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2019 من خلال استعراض مجموعة منتجاتها وخدماتها والتقنيات التي تطورها في قطاع الطيران التجاري والدفاعي. ويعكس الحضور القوي للشركة في المعرض، تركيزها الكبير على شؤون السلامة والابتكار، إلى جانب تعزيز شراكاتها مع القطاعين الخاص والعام في أسواق الشرق الأوسط المتنامية.

كما ستقوم بوينغ باستعراض القدرات والتقنيات المبتكرة لطائرتها 787-9 دريملاينر من خلال عرض جوي يبرز أداء هذه الطائرة والتي باتت مفضلة لدى معظم شركات الطيران والعملاء. وقد تم طلاء هذه الطائرة بشعار فريد يغطيها بالكامل ويمثل صندوق بوينغ الخيري لموظفي الشركة.

كما تشمل العروض الثابتة للشركة طائرة الاتحاد للطيران 787-9 وطائرة الإمارات 737-300ER (ذات المدى البعيد)، فضلًا عن مركبة بوينغ الجوية ذاتية القيادة لنقل الركاب (PAV).

وفي المقابل تعرض إيرباص مجموعة متنوعة من الطائرات من بينها طراز A350-900 الذي يُشكل عنصراً أساسياً في عائلة طائرات A350 XWB، وطراز A320neo بالإضافة إلى طائرة A220-300.

وتمتلك شركة «إيرباص لطائرات رجال الأعمال» حضوراً كبيراً في المنطقة من خلال عائلة ACJ320 وعائلة الهيكل العريض لكبار الشخصيات، حيث تعرض الشركة خلال المعرض طائرة ACJ319 التابعة لشركة K5 للطيران، والتي تتميز بهيكل يعد الأطول والأعرض ضمن فئتها. كما تنظم عروضاً جوية يومية لطراز A330-900 التابع لعائلة A330neo، بالإضافة إلى طائرة الشحن العسكرية A400M.

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شهد المعرض، خلال السنوات الماضية، مجموعة من الأحداث والصفقات المليارية، كان أبرزها توقيع شركة «طيران الإمارات» طلبية لشراء 150 طائرة «بوينغ 777 إكس» بقيمة 206 مليارات درهم، في دورة عام 2013، وكانت الناقلة قد وقعت على شراء 143 طائرة من طرز «A350»، و«A380» و«بوينغ 777»، بقيمة نحو 128 مليار درهم، في دورة عام 2007.

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نجح معرض دبي للطيران في تعزيز مكانته الإقليمية والعالمية على خارطة معارض الطيران العالمية، وأصبح يحتل المركز الثالث بعد معرضي فارنبورو ولا بورجيه، سواء من حيث عدد المشاركين أو الزوار أو حجم الاتفاقيات والصفقات التي يتم التوقيع عليها خلال المعرض، والتي سجلت أرقاماً قياسية خلال الدورات السابقة.

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ما بين انطلاقته عام 1989 وافتتاح دورته الـ 16 اليوم يبقى معرض دبي للطيران شاهداً على حجم الإنجاز وضخامة العمل الذي ما انفك ينمو حتى أصبح ينافس ويجذب كبار اللاعبين، وبات اليوم علامة فارقة في تاريخ الطيران المدني، حيث تؤكد الأرقام أن المعرض يزاحم المنافسين ممن انطلقوا قبله بسنوات طوال.

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تشكل الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية نحو 40% من إجمالي عدد الشركات المشاركة في المعرض مع وجود كبير لشركات تُعتبر جزءاً من سلسلة التوريد المرتبطة بصناعة الدفاع. ومن الشركات التي أكدت حضورها، والتي تؤكد جاذبية هذا الحــدث العالمي، شركة لوكهيد مارتن ورايثــيون وسوخوي ورافال، إضافة إلى شركة الإمارات للصناعات العسكرية.

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أنفقت وزارة الدفــــاع بدولة الإمارات في معرض دبي للطيران 2017 نحو 14.7 مليار درهم على منتجات وخدمات وتقنيات جديدة من مجموعة من الشركات، التي كانت متواجدة في المعرض مثل شركة ريثيون الأمريكية وشركة سي 4 أدفانسد سوليوشنس الإماراتية.