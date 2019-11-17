محمد أهلي: برنامج متكامل لعروض الطيران اليومية

المصدر: دبي-البيان

قال محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، إن الهيئة عملت مع مجتمع الطيران، لضمان أن تبقى الطائرات وعروض الطيران على أعلى مستوى من السلامة، وسيتضمن معرض دبي اليوم برنامجاً متكاملاً لعروض الطيران اليومية.

وأضاف: «شهدت دورة 1989 التي أقيمت في الهواء الطلق لأول مرة بالقرب من مطار دبي، عرض الطائرات، حيث تم عرض 25 طائرة، وسيتم في دورة العام الحالي عرض 165 طائرة ضمن الدورة الحالية من المعرض.

وأوضح: «إنه بوصفنا الهيئة الحكومية المنوط بها تنظيم وتطوير وتعزيز سلامة وأمن الطيران، فقد بقينا في الواجهة لجهة ضمان أن تسير كل الأمور بشكل جيد في كل دورة من دورات هذا المعرض المدعوم من قبلنا، والذي يقام مرة كل سنتين.

وفي بادئ الأمر وبهدف تسهيل القيام بعروض الطيران، فقد كنا نعمد، وفي فترات محددة، إلى إغلاق المجال الجوي المحيط بمطار الإمارة الوحيد آنذاك، وذلك بالنسبة للطائرات غير المشاركة في العروض، إلا أن الوضع تغير عندما انتقل المعرض الجوي إلى «دبي ورلد سنترال».