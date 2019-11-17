«توازن» يؤسس 4 مراكز إقليمية لتمكين الصناعات الدفاعية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، عن توقيع 4 اتفاقيات استراتيجية لتأسيس 4 مراكز إقليمية لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة على هامش مشاركته في معرض دبي للطيران 2019، ما يرفع عدد هذه المراكز إلى تسعة مراكز منذ إعلان السياسة الجديدة لبرنامج التوازن الاقتصادي في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس 2019).

وقال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في «توازن»: «ينطوي البرنامج على عدد من الأهداف أبرزها تحديد الثغرات في النظام البيئي الداعم، عبر تحفيز الاستثمارات والمشاريع في كامل قطاع الدفاع والأمن. وتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في دفع نمو القطاع بشكل أكبر، والتي بدورها ستعود بالنفع على الاقتصاد والقطاع العسكري والصناعي».

وأضاف: «من خلال العمل الحثيث مع شركائنا الاستراتيجيين، سنتمكن من ضمان نقل التكنولوجيا إلى السوق المحلية بشكل سلس، وبما يواكب احتياجاتنا الاستراتيجية ومتطلباتنا، مؤكداً التزام المجلس بدعم بناء صناعة دفاعية تستند إلى المعرفة من الناحية التكنولوجية، وتسريع وتيرة النمو في الدولة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان في اليوم الثالث من المعرض عن توقيع اتفاقية بين مجلس التوازن الاقتصادي وشركة (إم بي دي أيه) الفرنسية المتخصصة في مجال تصميم وإنتاج الصواريخ وأنظمة الصواريخ، وذلك لإنشاء مركز في أبوظبي لتصميم وتصنيع الصوارخ الذكية، حيث من المنتظر أن يكون هذا المركز هو الأول من نوعه في منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر أن يسهم هذا المركز في تلبية احتياجات الإمارات في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا في مجال أنظمة الصواريخ الذكية.

كما يشهد المعرض توقيع اتفاقية تتضمن تأسيس «داسو أفييشن» لمنشأة اختبار الطيران في الدولة، والمقرر افتتاحها في أبوظبي.