مسبار بريطاني للهبوط على القمر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سبيس بت» عزمها الكشف عن النموذج الأولي لأول مسبار بريطاني للهبوط على سطح القمر في معرض دبي للطيران، وتولّت الشركة، وهي من أبرز شركات الاقتصاد القمري، مهمة تصميم مسبار الهبوط على سطح القمر «لونر لاندر-هابر»، الذي من المقرر أن يتم تطويره في المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركة «يوزناي ديزاين بيرو» الرائدة في مجال الفضاء والطيران.

وسيُعرض النموذج الأولي من مسبار الهبوط على سطح القمر والنموذج الثلاثي الأبعاد «سبايدر مون روڤر» من قبل شركة «سبيس بيت» على منصة «يوزناي ديزاين بيرو» في معرض دبي للطيران.

وفي إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للإمارات العربية المتحدة بهدف استكشاف الفضاء، أكدت «سبيس بت» أيضاً أنها قررت اختبار مسبارها «سبايدر مون روڤر» في الإمارات قبيل إطلاقه في ربيع عام 2020. ويُعدّ هذا المسبار حالياً في مرحلة التطوير النهائية، وإضافةً إلى الاختبارات التي يخضع لها في المملكة المتحدة، سيتم اختباره ضمن ظروف مشابهة لسطح القمر في أبوظبي.