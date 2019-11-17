معرض دبي للطيران يتفوق على «فارنبرة» و«باريس» بالصفقات

المصدر: دبي - سيد صالح

نال معرض دبي للطيران 2019 الذي تنطلق فعالياته اليوم اهتماماً بالغاً من مختلف وسائل الإعلام الغربية، والتي أكدت على كونه واحداً من أهم التظاهرات التي تشهدها صناعة الطيران العالمية وأكثرها تأثيراً في مجريات الأمور بهذه الصناعة، حيث تفوق المعرض على «فارنبرة» و«باريس» في حجم الصفقات.

فنشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس تقريراً مطولاً خاصاً عن المعرض، وذكرت أن فعالياته دوماً تكون محط أنظار أقطاب صناعتي الفضاء والدفاع الجوي والأطراف الرئيسية اللاعبة فيها.

وأوضح التقرير أن ربما يكون معرضا «فارنبرة» بإنجلترا و«باريس الدولي» أكبر من «معرض دبي للطيران» في عدد الزوار والجهات المشاركة، إلا أن معرض دبي نجح في التفوق على نحو لافت خلال السنوات الأخيرة في عدد وحجم الصفقات التي أبرمت خلال انعقاده، بل أنه بات هو الوجهة الرئيسية الأبرز لإبرام كبريات الصفقات في قطاع الطيران الدولي.

وأفاد التقرير بأن كل الأسماء الكبرى في صناعة الطيران على مستوى العالم ستتواجد ضمن 1300 جهة التي ستشارك في فعاليات المعرض، والتي ستستمر على مدى 5 أيام.

تنويع الاقتصاد

وأكد التقرير أن الحدث ليس مجرد معرض لشراء طائرات وأجهزة طيران، وإنما هو أيضاً فرصة لدبي، ودولة الإمارات بصفة عامة، لتعزيز قطاع حيوي تولي له أهمية خاصة ومتزايدة ضمن مساعي تنويع اقتصادها، وهو قطاع التصنيع المتعلق بالفضاء الجوي، بفرعيه المدني والعسكري، بما يشمله من صناعات فرعية مغذية تخدمه، فضلاً عن الصيانة والإصلاح.

وتضمن التقرير مقابلة مع اللواء ركن طيار عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض الذي قال: «يعد المعرض فرصة لدولة الإمارات لاكتشاف تقنيات، معدات وشبكات جديدة في ظل حضور قادة صناعة الطيران من كل أنحاء العالم».

وأضاف بقوله: «هو أيضاً فرصة للدولة لإظهار ما هي متمكنة فيه». وأوضح التقرير أن الطائرات المدنية هي الأبرز دوماً في فعاليات «دبي للطيران»، وهي الأكبر حجماً، وهي التي تصنع الأخبار وتصنع عناوينها في كل دورة من دورات المعرض الذي يقام كل عامين.

وأشار التقرير إلى فعاليات دورة 2013 من المعرض، والي تضمنت التوقيع على طلبيات لشراء طائرات جديدة بلغت قيمتها الإجمالية 206 مليارات دولار، كان نصيب الأسد فيها للشركتين الكبريين والخصمين اللدودين «بوينغ» و«إيرباص»، فيمل بلغت القيمة الإجمالية للطلبيات الجديدة في الدورة الأخيرة التي أقيمت عام 2017 حوالي 114 مليار دولار.

وتضمن التقرير أيضاً مقابلة مع تشارلز فورستر، المحلل لدى مجموعة «جينز» البريطانية للبيانات المتخصصة، والذي قال: «ستحظى الإمارات بوضع جيد خلال فعاليات الدورة، سواءً كمستثمر أو مُصنٍع، في قطاع الفضاء الجوي العالمي».

وتطرق التقرير إلى أهمية الدورة الحالية للمعرض لدى «بوينغ» تحديداً، خاصاً بعد التراجع الحاد الذي عانت منه سمعة الشركة ومكانتها العالمية خلال الفترة الأخيرة نتيجة تعدد حوادث سقوط الطائرات من طراز «737 ماكس» التابع للشركة، ما دفعها إلى الإعلان عن منع طيران الطائرات من هذا الطراز.

عروض بوينغ

وأكد التقرير أن «بوينغ» ستحاول مغازلة «طيران الإمارات»، باعتبارها واحدة من أهم الناقلات التي تشتري طائراتها، خاصة وأن الناقلة كانت قد وعدت بشراء عدد من الطائرات من طراز «بوينغ 787 دريملاينر».

وذكر التقرير أن معارض الطيران الدولية بصفة عامة تشهد عدداً من صفقات اللحظات الأخيرة التي يجري إبرامها بعد مساومات طويلة وجدال بين الرؤساء التنفيذيين للناقلات ونظرائهم في شركات تصنيع الطائرات، إلا أنه من المتوقع أن تشهد دورة هذا العام من المعرض بصفة خاصة عدداً كبيراً من هذه النوعية من الصفقات، نظراً لاعتبارات عدة، منها أوضاع الاقتصاد العالمي التي أثرت كثيراً على مختلف الشركات الكبرى، ومنها شركات الطيران.

ونشر موقع «بزنس انسايدر» الشبكي التابع لصحيفة «فاينينشيال تايمز» البريطانية تقريراً خاصاً عن المعرض أيضاً، حيث وصف التقرير الحدث بأنه واحد من أضخم الفعاليات في عالم الطيران المدني والعسكري.

وتوقع التقرير أن يبلغ عدد الزوار في دورة هذا العام حوالي 90,000 شخص، فيما ستبلغ عدد الطائرات التي سيجري عرضها خلال الحدث 165 طائرة.

واستعرض التقرير بعضاً من أبرز الطائرات المتوقع مشاركتها في المعرض، وهي «إيرباص أيه 330 نيو» و«إيرباص أيه 320 نيو» من انتاج «إيرباص»؛ و«بوينغ 787-9 دريملاينر» و«بوينغ 777-300 ئي آر»، وجميعها من فئات الطائرات ذات الأحجام الكبيرة.

كما توقع التقرير أيضاً ظهور عدد من الطائرات ذات الأحجام الأصغر، مثل «دي هافيلاند»؛ «إمبراير»؛ و«داسولت»

وعن أهم الطائرات العسكرية المتوقع ظهورها لأول مرة ضمن فعاليات المعرض، ذكرت مجلة «فلايت غلوبال» البريطانية، أكبر مجلة متخصصة في شؤون الطيران على مستوى العالم، أن الطائرة «إف-35» من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية العريقة سيكون لها حضور خاص.

كما ستعرض «بوينغ» أيضاً طائرتها المروحية «سي إتش-47 إف شينوك»، والتي يستخدمها الجيش الأمريكي؛ فيما ستعرض «إيرباص» بعضاً من منتجاتها الدفاعية المتميزة، مثل الطائرة «سي 295» التي تعمل باستخدام محركين من طراز «تربوبروب».