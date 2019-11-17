«أڤيڤا» تعزز استثمارات التحوّل الرقمي في قطاع النفط

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

أكد محمد عوض نائب الرئيس لدى «أڤيڤا» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان خلال مشاركة الشركة في معرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019» والذي اختتم أعماله، أول من أمس، أن نسبة نمو استثمارات الشركة في مبادرات التحول الرقمي في الإمارات تعد الأعلى مقارنة بالشركات المنافسة التي لا تتجاوز نسبة نمو استثماراتها 10%.

وقال: الإمارات تعتبر أكبر دولة تتواجد بها الشركة في المنطقة فضلاً عن أنها تضم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي تعد من أكبر عشر شركات في العالم في قطاع النفط والغاز ولديها مشاريع طموحة جداً واستثمارات متزايدة في التحول الرقمي، فضلاً عن أن الشركة تملك استراتيجية طموحة للتحول الذكي بحلول 2030.

ونوه بأن عمل الشركة في الإمارات يتركز على تقديم حلول تقنية لقطاعات النفط والغاز والكهرباء والتنقيب والتصميمات الهندسية، مشيراً إلى أن الشركة تعد شريكاً قوياً لشركة «أدنوك» وشاركت في تنفيذ مشروع بانوراما عبر المشاركة بحلول تقنية لتجميع قراءات الحقول والإنتاج والتصميمات الهندسية والصيانة الاحترازية للمشاريع وربطها بالإنتاج إضافة إلى شراكة في الحلول السحابية.

وأكد الإيجابيات الكبيرة التي تحققها شركات النفط والغاز من برامج التحول الرقمي خاصة على صعيد تطوير الأيدي العاملة وترشيد الإنفاق وتطوير منظومات الإنتا. ونوه بأن الانطلاق في برامج التحول الرقمي أصبح في غاية السهولة، نظراً لانخفاض تكلفة استخدام الحوسبة السحابية وتحسن إمكانات التواصل وتقارب الشبكات والاندماج بين إمكانات التحليل وتعلّم الآلة، ما يعني أن إمكانية تعزيز الإنتاجية بالوسائل الرقمية يمكنها بلوغ مستويات غير مسبوقة في القطاعات الصناعية.

وأشار إلى العديد من مزايا التحول الرقمي في القطاع الصناعي، أبرزها تحسين سلامة الأصول، ما يؤدى إلى تخفيض فترات التعطل غير المخطط لها وتحسين أداء الأصول، وكذلك توقع الحوادث ما يسهم في تخفيض المخاطر التشغيلية وحماية سلامة العمال.

من جهته، قال محسن سرور، مدير إدارة الشركاء في الشركة، إن حجم أعمال الشركة في منطقة الخليج يصل إلى 40 مليون جنيه استرليني، تستحوذ الإمارات على نصفها، وترغب الشركة في التوسع بالإمارات بسبب جاذبيتها الاستثمارية، إضافة إلى تطور شركاتها في مبادرات التحول الرقمي خاصة شركات النفط والمقاولات.