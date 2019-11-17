«أدنوك» توظّف التقنية لدعم فرص النمو الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت «أدنوك» مشاركتها الناجحة في النسخة الخامسة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019»، الذي أسدل الستار على فعاليته أول من أمس مع ارتفاع قياسي في عدد الحضور الذي وصل إلى 155 ألف شخص بزيادة 7% عن العام السابق، مؤكدة مواصلة عزمها للاستفادة من فرص النمو الذكية عبر توظيف التقنية والتكنولوجيا المتطورة لزيادة كفاءة الإنتاج وتقليص النفقات، حيث كشفت عن اتفاقيات لتبني أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية في النفط والغاز لتطبيق التكنولوجيا الرائدة في جميع مراحل سلسلة القيمة.

وأظهرت الأرقام تنامي مكانة الحدث كمنصة رئيسية لصناعة النفط والغاز، حيث ارتفع عدد شركات النفط الوطنية والدولية المشاركة بنسبة 21% ليصل إلى 51 شركة، وزاد عدد الأوراق التقنية المشاركة بنسبة 29% ليصل إلى 3652 ورقة بحث.

كما شارك في جلسات المؤتمر أكثر من 100 من وزراء الحكومات وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز.

وكشفت أدنوك خلال الحدث، الذي استمر 4 أيام، عن سلسة من الإعلانات والاتفاقيات الاستراتيجية لتعزيز القيمة من أعمالها وتأكيد جهودها في ترسيخ مفهوم النفط والغاز 4.0 الذي وضح خطوطه العريضة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، خلال كلمته الرئيسية في افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لـ«أديبك».

9 عقود

وأعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، في الكلمة الرئيسية التي ألقاها عن شراكة أدنوك مع بورصة إنتركونتيننتال و9 من أكبر شركات تداول الطاقة العالمية لإطلاق «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، التي ستكون مقراً لتداول أول عقود آجلة لخام «مربان» في العالم.

وستحل عقود مربان الآجلة مكان الآلية الحالية التي تعتمد على سعر بيع رسمي بأثر رجعي، مما يعني تطبيق آلية جديدة تقوم على التسعير المستقبلي وحركة السوق لتعزيز القيمة من كل برميل نفط تنتجه أدنوك.

وعقب إعلان البورصة الجديدة، قامت أدنوك باستعراض استراتيجيتها للتسويق والتوريد والتجارة وتفاصيل قرار تغيير آلية تسعير خام مربان والاعتماد على نظام التسعير الآجل، موضحة بأن الآلية الجديدة تسهم في جعل خام «مربان» أكثر جاذبية للسوق وذلك من خلال تمكين العملاء والسوق من تسعير وإدارة مشترياتهم والتحوط من المخاطر بشكل أفضل.

كما كشفت أدنوك تفاصيل أكثر عن مبادراتها الأخرى الرامية إلى تعزيز دورها في الأسواق العالمية ودعم أنشطتها التجارية من خلال التركيز على النهج الاستباقي في 3 مجالات تشمل التصدير والتخزين والتجارة.

إعلانات مهمة

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «كشفنا خلال أديبك 2019 عن مجموعة من الإعلانات المهمة التي تتيح لأدنوك تعزيز القيمة من الموارد والأصول ومواكبة متغيرات مشهد الطاقة العالمي.

وسنستمر في البناء على النجاح الذي حققناه في أديبك للارتقاء بالأداء إلى مستويات وآفاق جديدة في الفترة المقبلة مستفيدين من اتفاقيات الشراكة والمبيعات الجديدة التي أبرمناها والتي تضع أساساً قوياً للمرحلة التالية من نمو أدنوك وتعزز جهودنا في رفع الكفاءة والاستغلال المسؤول للموارد الهيدروكربونية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم».

وأضاف: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وضعنا منهجية عمل تساعدنا على مواكبة المتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع النفط والغاز من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية، وتضمين الاستدامة في كل مراحل ومجالات الأعمال وتوسعة نطاق الشراكات النوعية، وتمكين الكوادر البشرية للاستفادة من الفرص التي يتيحها العصر الصناعي الرابع وتطبيق مفهوم النفط والغاز 4.0.

كما سنواصل جهودنا الهادفة لتعزيز دورنا كمحفز أساسي لنمو وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات، وتوثيق التعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق استراتيجيتنا النمو الذكي 2030».

القيمة المضافة

وضمن جهودها الهادفة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، أعلنت أدنوك نجاح برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه أكثر من 26 مليار درهم للإنفاق إلى الاقتصاد المحلي في عام 2019، ليصل بذلك إجمالي مساهمة البرنامج إلى 44 مليار درهم منذ إطلاقه.

جاء ذلك خلال «ملتقى أدنوك السنوي الرابع لشركاء الأعمال»، الذي نظمته أدنوك في ثالث أيام الحدث. وتوجهت أدنوك بالشكر إلى القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مجموعة واسعة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في السوق، والتزامهم بتطبيق متطلبات برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة في إجراءات المشتريات، بما يضمن استمرار أدنوك وشركائها الموردين في القيام بدورهم كمساهمين أساسيين في دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات.

شراكات متعددة

وأبرمت أدنوك خلال الدورة الخامسة والثلاثين عدداً من الاتفاقيات مع شركات محلية ودولية شملت مجالات متعددة، حيث وقعت في اليوم الثاني اتفاقية مع «جروب 42»، الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتأسيس مشروع مشترك بهدف التطوير والتسويق التجاري لمنتجات الذكاء الاصطناعي الموجهة لقطاع النفط والغاز، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة ذات كيان قانوني وتشغيلي مستقل وتشكل هذه الشراكة خطوة استباقية للاستفادة من الفرص وإيجاد حلول عملية تواكب العصر الصناعي الرابع، وابتكار تقنيات مستقبلية لقطاع النفط والغاز عن طريق الشراكات الذكية.

ملتقى التنفيذيين

استضافت «أدنوك» عشية أديبك 2019 ملتقى أبوظبي الرابع للرؤساء التنفيذيين، الذي عقد بمشاركة 30 من رؤساء أهم وأكبر شركات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم بما فيها آرامكو السعودية وتوتال وإيني وبي بي وسي إن بي سي ولوك أويل وذلك لإجراء حوار رفيع المستوى حول التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز.