«اللولو» ترفع شبكة فروعها في دبي إلى 15

المصدر: دبي- البيان

افتتح سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، أحدث متجر هايبر ماركت، ضمن شبكة فروع مجموعة اللولو في دبي، ليكون ثالث متجر لها خلال العام الجاري، والفرع الـ 15 في دبي، بحضور يوسف علي رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة اللولو، وعدد من كبار المسؤولين. وبذلك يرتفع عدد فروع المجموعة على مستوى الدولة إلى 74 فرعاً، في حين يصل عدد منافذها في مختلف مناطق عملياتها إلى 182 فرعاً.

وقال سامي القمزي: «نحرص في اقتصادية دبي، على الوقوف إلى جانب شركائنا في القطاع الخاص، والعمل جنباً إلى جنب معهم، من أجل النهوض بالحركة الاقتصادية في الإمارة. لقد أظهرت مجموعة اللولو قدراً عالياً من الالتزام إزاء دعم الحركة التجارية، من خلال شبكة فروعها الواسعة، التي تغطى كافة المناطق في دبي، إضافة إلى إسهاماتها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».