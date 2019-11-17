«إيكونومست»: اكتفاء الغاز أولوية إماراتية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «إيكونومست» البريطانية أن الإمارات تولي أهمية شديدة لتطوير إنتاجها من الغاز الطبيعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كأولوية قصوى.

وأكدت المجلة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول منتصف العقد الجاري، من خلال استغلال احتياطيات الغاز. وذكر التقرير أن «أدنوك» عقدت اجتماعات العام الماضي مع شركات عالمية ذات خبرة في استكشاف الغاز للمساعدة في مشروعات مشتركة لتطوير حقول الغاز في أبوظبي.

وأوضح التقرير أن «أدنوك» تكثف جهودها في تطوير إنتاج الغاز، مع التركيز على اكتشاف الحقول البحرية، وأن هذه الجهود اكتسبت زخماً منذ عام، حينما أقرّ المجلس الأعلى للطاقة في نوفمبر 2018 الاستراتيجية المتكاملة للغاز، والتي تتبناها «أدنوك» بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأشار التقرير إلى زخم آخر تمثل في إعلان شركتي «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية عن مراحل جديدة في استثمارهما، تركز بالأساس على التوسع في مشروعات الغاز في الشرق الأوسط، وهو ما استفادت منه «أدنوك» على النحو الأمثل من خلال منح «توتال» 40% في امتياز حوض «الذياب» في «الرويس» في نوفمبر 2018، ثم إرساء امتياز في المنطقة البحرية 1 والمنطقة البحرية 2 مطلع العام الجاري على تحالف تقوده «إيني».