«الأوراق المالية»: تعديل لقانون الشركات وفِرق للتقصّي المالي بالشركات المتعثرة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلن الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة رفعت مقترحاً إلى وزارة الاقتصاد لإجراء تعديلات على قانون الشركات لتطوير الشفافية والإفصاح والحوكمة.

وقال الزعابي للصحافيين على هامش ملتقى في أبوظبي إن التعديلات تسمح بتطوير صناعة رأس المال المخاطر في السوق، وكذلك شروط تحوّل الشركات بما في ذلك فتح نسبة بيع حصص الملاك - والتي لا تتجاوز نسبة 30% حالياً، وتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص بما يسمح بخلق سوق عالمية متطورة للصكوك.

وذكر أن من بين التعديلات توفير أنظمة لتحول الشركات ورأس المال المخاطر وصناعة الصكوك وإزالة العوائق القانونية أمامها، وإتاحة أنظمة للاستحواذ والاندماج. وأكد إن الهيئة لديها خطة استراتيجية محكمة بخصوص تعزيز أداء سوق المال تتضمن العديد من المبادرات مثل فرق للتقصي المالي في سابقة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إرسال فرق تقصٍ مالي إلى عدد من الشركات المتعثرة أو التي ثارت حولها شكوك أو لديها مشكلات مالية. فضلاً عن إنشاء الهيئة أقساماً خاصة للرقابة على الشركات المدرجة، وكذلك لرصد الأخبار وتلقي البلاغات، فضلاً عن حوكمة الشركات والمدققين.