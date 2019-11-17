217.4 مليار درهم صادرات أبوظبي النفطية بنمو 24 %

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

ارتفعت قيمة صادرات إمارة أبوظبي من النفط والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية بنهاية العام الماضي لتصل إلى 217.4 مليار درهم مقابل 174.9 مليار درهم بنهاية 2017 بزيادة 42.5 مليار درهم وبنسبة نمو 24%.

وجاءت الزيادة رغم تراجع كميات النفط والغاز الطبيعي المصدرة من أبوظبي خلال العام الماضي. وترجع الزيادة خلال 2018 حيث اخترقت لأول مرة منذ سنوات حاجز 86 دولاراً للبرميل مقابل تراجع كبير وصل إلى 52 دولاراً للبرميل 2017، كما تعد الزيادة في الأسعار إحدى إيجابيات قرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول أوبك وحلفائها بخفض الإنتاج إضافة إلى التأثيرات الجيوسياسية في المنطقة خاصة المتعلقة بإيران.

وكشفت إحصاءات لمركز أبوظبي للإحصاء عن أن إمارة أبوظبي زادت إنتاجها من النفط العام الماضي إلى مليار و97 مليوناً و616 ألف برميل لعام 2018 مقابل مليار و81 مليوناً و743 ألف برميل لعام 2017 بزيادة 15.9 مليون برميل، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 2018 ما يزيد عن 3 ملايين برميل يومياً مقابل 2.9 مليون برميل 2017.

ورغم هذه الزيادة في الإنتاج فقد تراجعت الكميات المصدرة من النفط حيث بلغت خلال 2018 نحو 802 مليون و223 ألف برميل مقابل 876 مليوناً و260 ألف برميل 2017 بتراجع 74 مليوناً و37 ألف برميل، كما تراجع معدل التصدير اليومي إلى مليونين و198 ألف برميل مقابل مليونين و401 ألف برميل لعام 2017.

وكشفت الإحصاءات عن تراجع إنتاج أبوظبي من الغاز 2018 حيث بلغ تريليونين و987 ملياراً و621 مليون قدم مكعب مقابل 3 تريليونات و96 ملياراً و178 مليون قدم مكعب 2017 بتراجع 108 مليارات و557 ألف مليون قدم مكعب، كما تراجع متوسط الإنتاج اليومي من 8.2 مليارات قدم مكعب يومياً مقابل 8.5 مليارات قدم مكعب يومياً لعام 2017، كما تراجعت صادرات أبوظبي من منتجات الغاز لتصل إلى 25 مليوناً و232 ألف طن متري 2018 مقابل 26 مليوناً و845 ألف طن متري 2017.