رحلة تاريخية لـ «طيران الإمارات» احتفاءً باليوم الوطني وعام التسامح

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» عن عزمها تشغيل طائرة إيرباص A380 مرة واحدة في رحلة تاريخية وسابقة فريدة من نوعها يوم 29 نوفمبر 2019، احتفاء باليوم الوطني وعام التسامح، وتسعى الناقلة، من خلال هذه الرحلة، إلى جمع أفراد من أكبر عدد من الجنسيات، والاحتفال بمختلف المجتمعات والثقافات التي تعيش على أرض دولة الإمارات.

وتهدف «طيران الإمارات» إلى جمع أكبر عدد من الجنسيات على رحلتها «إي كيه 2019»، للقيام بجولة ممتعة في أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تحمل الطائرة ملصق «عام التسامح» الذي يُظهر أشخاصاً من خلفيات وثقافات متعددة يمسكون بأيدي بعضهم، ويحتفلون بتعدد الثقافات في دولة الإمارات، وسيتم وضع الملصق على جانبي الهيكل الخارجي للطائرة.

وتجمع صناعة الطيران الناس بعضهم مع بعض، وبصفتها ناقلة جوية عالمية توفر خدماتها عبر قارات العالم الست، تُعدّ «طيران الإمارات» صلة وصل بين الأفراد، ومحفزاً للتبادل الثقافي وتقبل الآخر من خلال السفر والتنقل، فضلاً عن دعمها الطويل الأجل للرياضة والفنون والفعاليات الثقافية. وتحتضن الناقلة على كل رحلة تسيّرها ما يصل إلى 50 جنسية عبر شبكة خطوطها انطلاقاً من مقرها الرئيس في دبي.

وتوظف «طيران الإمارات» أشخاصاً من 160 جنسية مختلفة، وتُعدّ صورة لدولة الإمارات التي تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية. وتولي الناقلة أهمية كبرى للتنوع والقيم المشتركة التي تجمع بين الموظفين.

ويمكن للمواطنين والمقيمين الراغبين الانضمام إلى هذه الرحلة، التي سيتم تسييرها في 29 نوفمبر 2019، وتسجيل أسمائهم وجنسياتهم وتفاصيل التواصل معهم على الموقع:

https:/‏‏/‏‏www.emirates.com/‏‏ae/‏‏arabic/‏‏campaigns/‏‏6798959/‏‏national-day

لكي يتم ترشيحهم للمشاركة.