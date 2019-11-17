«داسو» تستعرض طائرات فائقة

المصدر: دبي - البيان

تستعد شركة «داسو» للطيران لتسليط الضوء على طائرتها ذات مدى الطيران فائق الطول ومقصورة الطيران الواسعة (فالكون 8 إكس)، بالإضافة إلى الطائرة الفائقة متعددة الاستخدامات 900 إل إكس، خلال الدورة الحالية لمعرض دبي للطيران 2019.

كما ستقوم الشركة خلال المعرض بالترويج لطائرتها الجديدة ذات الجسم العريض جداً، فالكون 6 إكس، والتي يجري حالياً تطويرها. وستتضمن منصة العرض الثابتة مجسماً بالحجم الكامل لمقصورة الطائرة ذات المحركين.

يذكر أن طائرة فالكون 8 إكس، والتي تتميز بمدى طيران قدره 6450 ميلاً بحرياً سجلت مبيعات مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط منذ تسليم أول طائرة من هذا الطراز لأحد العملاء في منطقة الخليج قبل ثلاث سنوات.

ويمكن للطائرة الطيران بلا توقف من نيويورك إلى دبي، وفي الوقت نفسه يمكنها الهبوط في المطارات ذات المهابط قصيرة المسافة مثل مطارات لندن سيتي، وغشتاد في سويسرا، وسان-تروبيه لا مول في فرنسا، والتي لا يمكن لطائرات الأعمال الأكبر حجماً الهبوط فيها عادة.