«مي- 38» الروسية تدخل السوق العالمية عبر دبي

المصدر: دبي - البيان

تعتزم الشركة القابضة «مروحيات روسيا»، التابعة لاتحاد الشركات الحكومي «روستيخ»، طرح أحدث طائرة مروحية مدنية من طراز «مي-38» خلال معرض دبي للطيران، حيث سيتم عرض الطائرة ذات الصالون فائق الراحة ضمن المعرض الثابت، كما ستشارك في العرض الجوي.

تم عرض أول مروحية مدنية من طراز «مي -38» ذات إنتاج تسلسلي في شهر أغسطس الماضي في معرض موسكو الجوي، واستخدمت في التصميم الداخلي للمروحية أحدث الحلول التقنية في مجال الأمن والراحة، وتم اتباع مخطط وضع المحركات «الخلفي» بدلاً من وضعها التقليدي أمام محول السرعة الرئيسي، ما سمح بخفض المقاومة الإيروديناميكية والتقليل من الضوضاء في القمرة، بالإضافة إلى زيادة سلامة المركبة.

وتعد تكلفة المروحية «مي-38» من ميزاتها التنافسية المهمة، حيث إنها تضاهي تكلفة نظيراتها الأجنبية من الفئة نفسها، بالإضافة إلى المواصفات التقنية العالية والأداء العالي للطيران.

ويصل مدى طيران نموذج المروحية الجديدة «مي-38» المخصص للشحن إلى 1000 كيلومتر (مع خزانات الوقود الإضافية)، ويبلغ وزن إقلاع الطائرة 15.6 طناً كحد أقصى، وبإمكانها نقل حمولة يبلغ وزنها 5 أطنان على المتن أو على الحبل.

ومن بين المستجدات الأخرى في معرض دبي للطيران الطائرة المروحية الخفيفة «أنسات» التي سيتم تقديمها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بعد ظهورها الأوروبي الأول في لوبورجيه. هذا وسيشارك في برنامج العرض الجوي نموذج المروحية المخصص للشركات الذي يسمح بالنقل المريح لما يصل إلى 5 ركاب.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس منصورف، إن أعمال البحث والتطوير في إطار تطبيق المشروع «مي-38» تم تمويلها من قبل وزارة الصناعة والتجارة الروسية. وأضاف أن المروحية منذ البداية صممت لتتوافق بشكل كامل المعايير الحديثة والمستقبلية في مجال الأمن وسلامة البيئة وإحداث الضوضاء.