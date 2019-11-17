9 شركات إيطالية تعرض أحدث تقنياتها

المصدر: دبي - البيان

تشارك وكالة التجارة الإيطالية للمرة الأولى في الدورة السادسة عشرة من «معرض دبي للطيران 2019»، الذي تنطلق فعالياته اليوم، حيث تدعم 9 من أبرز الشركات المتخصصة في مجال توريد صناعة الطيران العالمية.

وفي إطار تركيز الخبراء والمهندسين الإيطاليين المتخصصين في الأنظمة المتكاملة عالية التقنية على تقديم كل الحلول للتحديات التي يواجهها القطاع في الوقت الحالي، سيقومون بتغطية مجالات عدة تشمل التصنيع المتخصص في هياكل الطيران والمعدات المتعلقة بالنقل الجوي والميكانيكا والتصميم الدقيق.

ومن أبرز الشركات المشاركة «AEREA» التي تأسست في عام 1927، وهي شركة معروفة عالمياً، كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال التصميم والتصنيع والصيانة والإصلاح والتجديد والتحديث للمعدات ذات الأداء الفائق فيما يتعلق بالطائرات العسكرية.

كما تشارك «AMM» التي تأسست في عام 2011، وهي إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في توزيع معدات الطيران في إيطاليا، حيث تقدم مجموعة من الخدمات التي تشمل القطع بضخ المياه والقطع الدقيق والخراطة والتفريز والمعالجة الحرارية.