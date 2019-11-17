إصدار 700 شهادة تأمين لعمال منطقة عجمان الحرة

المصدر: عجمان - البيان

أكدت منطقة عجمان الحرة فعالية المظلة التأمينية الجديدة التي أطلقتها قبل شهور عدة بالتعاون مع دبي للتأمين في حماية حقوق العمال وتخفيف الأعباء على مستثمري المنطقة الحرة.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من تلك المبادرة وصل إلى أكثر من 700 عامل منذ إطلاقها في أغسطس الماضي، ما يؤكد نجاحها وتقبلها بشكل كبير من قبل المستثمرين والعمال، ذلك أنها بديل عن الضمان المصرفي الخاص بالعمالة الوافدة، حيث يغطي المستحقات العمالية كمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية والرواتب غير المدفوعة وتكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة الاقتصادية إلى الموطن الأصلي للعامل.

وقال مهراج حسين عبداللطيف من شركة «سبيكترم كونوفرتينج اندسترى»: تعمل منطقة عجمان الحرة الكثير لتسهيل إدارة الأعمال بالمنطقة وبما يعود بالفائدة على مختلف الأطراف، كما أننا نشيد بتلك المبادرة الاستثنائية التي ترعى حقوق المستثمرين والعمال بما يخدم مصلحة العمل. وتضاف تلك المبادرة لعدد من المبادرات التي أطلقتها المنطقة خلال الفترة السابقة وخاصة المتعلقة بتسهيل الأعمال باستخدام المنصات الرقمية.