«مسرعة دبي للمدن الذكية» تستقبل 11 شركة ناشئة من 8 دول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، أمس أن شبكة «ستارت أب بوت كامب» Startupbootcamp؛ المتخصصة في دعم الشركات الناشئة حول العالم، اختارت 11 شركة ناشئة للمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج «مسرعة دبي للمدن الذكية»، والتي تستمر لثلاثة أشهر وتركز على تعزيز الابتكار في مجال المدن الذكية بدبي.

ويعقد برنامج مسرعة دبي للمدن الذكية، الذي تم إطلاقه عام 2017 ويدار من «ستارت أب بوت كامب»، في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» أكبر مركز من نوعه للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة في الشرق الأوسط، والمملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، منذ تأسيسه.

ويحظى البرنامج الحائز على جوائز مرموقة والذي شارك في إطلاقه كلٌ من سلطة واحة دبي للسيليكون، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ودبي الذكية، وفيزا، وشركة أورانج بيزنس سيرفيسز، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، بدعم تمويلي منهم إلى جانب تقديمهم الخبرات وفرص التواصل وإمكانية الوصول إلى شبكة من المهنيين والمدربين في تخصصات المدن الذكية من مختلف أنحاء العالم.

وتم اختيار الشركات الناشئة الـ11 من بين أكثر من 800 شركة ناشئة تقدمت للالتحاق بالبرنامج من 74 دولة.

ونظم فريق «ستارت أب بوت كامب للمدن الذكية» جولات لتقييم المتقدمين طوال أربعة أشهر في 28 دولة حول العالم شملت وفق آليتين هما ساعات العمل والمسار السريع، بهدف تحديد أكثر المشاريع الناشئة الواعدة تركيزاً على المدن الذكية وفق معايير برنامج مسرعة دبي للمدن الذكية بما في ذلك إنترنت الأشياء والاتصال، والأتمتة العمرانية والتنقل، والذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وبيانات المدن المفتوحة، والمدن والحياة المستدامة، والحكومة الذكية، وتجارة التجزئة الذكية.

وقال إبراهيم سكسك، المدير العام لمسرعة دبي للمدن الذكية: «نحن متحمسون لهذه النسخة الجديدة التي تحدث نقلة نوعية تختــلف عن استقطاب شركات عالمية ناشئة للحضور إلى المنـــطقة كما في الدورة المــاضية. فاليوم لدينا نسخة مختلفة تضم في غالبيتها شركات إقليـــمية، وهــو ما يرسخ قيماً جديدة لعـــملنا مع الشركات التي تنشأ في المنطقة وأصبحت الآن تتخذ من دبي منصــــة انطلاق نحو العالمية».