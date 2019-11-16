محمد بن راشد يتفقد سير العمل لاستقبال معرض دبي للطيران

المصدر: وام

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سير العمل والاستعدادات الجارية لاستقبال معرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي ينطلق غدا في مدينة المعارض فى مطار آل مكتوم الدولي " دبي جنوب".

فقد زار سموه موقع المعرض عصر اليوم يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وسعادة اللواء ركن طيارعبد الله السيد الهاشمي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المشرفة على تنظيم المعرض وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة فى دبي الى جانب عدد من المسؤولين واعضاء اللجنة المنظمة للمعرض .