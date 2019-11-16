محمد بن راشد: نتطلع لدورة استثنائية من معرض دبي للطيران

المصدر: البيان الإلكتروني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله إننا نتطلع لدورة استثنائية من معرض دبي للطيران أحد أكبر معارض الطيران في العالم.

وقال سموه عبر تويتر: "نطلق غداً أحد أكبر معارض الطيران في العالم.. معرض دبي للطيران ... 160 دولة .. 1300 شركة .. و 165 طائرة مدنية وعسكرية ... في دورته الماضية كانت صفقاته 113 مليار دولار.

وأضاف: "نتطلع لدورة استثنائية تبدأ غداً من دبي وورلد سنترال .. المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات".

وتنطلق غداً فعاليات الدورة الـ 16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019 التي تستمر حتى 21 الجاري في مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال» بمشاركة عالمية واسعة، حيث تتسابق كبريات شركات صناعة الطيران والتقنية والمحركات العالمية والناقلات الوطنية والعالمية في عرض منتجاتها وابتكاراتها.

وعبر مشاركات واسعة من الشركات الصناعية العاملة في قطاع الطيران المدني والعسكري يستشرف المعرض مستقبل صناعة الطيران في العالم.

فيما تعزز الشركات الإماراتية المتخصصة في صناعات الطيران مكانة الدولة وريادتها في صياغة توجهات صناعة الطيران والفضاء عالمياً، حيث قفز إجمالي صفقات المعرض خلال 10 دورات من عمره إلى 639.3 مليار دولار .

ومن المتوقع ارتفاع حجم الطلبيات والصفقات والتعاقدات خلال دورة 2019 بدعم توسع الناقلات العالمية وانتعاش حركة السفر والسياحة في العالم، ما يبشر بدورة واعدة في ظل منافسة كبيرة من كبار المنتجين على عرض تقنيات المستقبل وطرح الابتكارات التي تعزز من رفاهية وتنافسية النقل الجوي واستدامته.

ومن المتوقع أن يحضر فعاليات معرض دبي للطيران 2019 نحو 87 ألف متخصص في أعمال الطيران خلال فترة الحدث على مدى خمسة أيام، فيما تبلغ مساحة المعرض الدولي نحو 645 ألف متر مربع.