«الاقتصاد» تبحث تعزيز التعاون مع هولندا

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية مع هانك شولينغ نائب وزير التجارة الخارجية بمملكة هولندا مجالات وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وهولندا.

ركز اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي على تعزيز التعاون بمجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والأمن الغذائي والاقتصاد الدائري الصديق للبيئة، والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والضيافة.

وأكد آل صالح خلال اللقاء الذي حضره الويسيس سوهانس أدريانس سفير مملكة هولندا لدى الدولة والدكتور أديب العفيفي مدير إدارة البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة التابع لوزارة الاقتصاد أن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين تشهد نمواً مستمراً وبما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكداً ضرورة العمل سوياً لتطوير العلاقات من خلال المجالات الهامة للبلدين ومنها الابتكار والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة والأمن الغذائي.

تطور التجارة

وأشار آل صالح إلى أن الأرقام والإحصائيات تعكس مدى تطور ومتانة علاقات البلدين، إذ نمت التجارة غير النفطية بين البلدين مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.9 مليارات دولار 2018 بنمو 14.7% مقارنة مع 2017، وتعكس الزيادة الكبيرة مدى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والتجارية.