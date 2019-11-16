تقرير: الإمارات من أفضل دول العالم في الملاحة البحرية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشره موقع «Hellenic Shipping News» أن الإمارات نجحت في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم في الملاحة البحرية وأنها قادرة بما تمتلكه من مقومات أن تلعب دوراً نشطاً في رسم مستقبل القطاع.

وذكر التقرير في هذا الصدد أن الإمارات انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها بإعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية المقرر إجراؤها يوم 29 نوفمبر الحالي في لندن.

وأضاف أن الإمارات، التي تدير 20 ميناءً رئيسياً وتعد أيضاً ضمن أفضل 10 موانئ في العالم، تأتي أيضاً في المقدمة من حيث امتلاك أكبر عدد من أساطيل سفن الحاويات، حيث تقوم بمناولة ما لا يقل عن 15 مليون حاوية سنويًا.

وأضاف أن البنية التحتية الحديثة والموانئ مكنت الإمارات من تبوؤ المركز الـ 11 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2018، من حيث جودة البنية التحتية التي تدعم الأنشطة اللوجستية.

وأشار إلى أن الإمارات تحتضن موانئ عالمية المستوى، كميناء جبل علي تاسع أكبر ميناء حاويات في العالم في دبي، وميناء الفجيرة، وميناء خليفة في أبوظبي، والذي يتمتع بموقع استراتيجي لخدمة أكثر من 4.5 مليارات مستهلك في 4 مناطق زمنية ومثالية لدعم خطوة الإمارات لتكون المساهم الرئيسي في مبادرة الحزام والطريق.