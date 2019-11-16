مليارا درهم تبادلات تجارية بين الإمارات و«ويلز» 2018

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قالت جورجيا غاسكوين، مندوبة الحكومة الويلزية للشؤون التجارية، إن حجم المبادلات التجارية بين الإمارات ومدينة «ويلز» البريطانية وصلت إلى ملياري درهم مع نهاية العام الماضي، حيث باتت الإمارات تمثل سابع أكبر وجهة لصادرات «ويلز». وأضافت في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إن حكومة «ويلز» عملت على تعزيز صادراتها إلى الإمارات خلال السنوات الماضية، حيث افتتحت مكتباً تمثيلياً رسمياً لها في القنصلية البريطانية بدبي عام 2004.

وتوقعت غاسكوين، وهي أيضا الرئيس التنفيذي لشركة «هانتغدون فيوجن تكنيكس» البريطانية، ومثلت وفداً تجارياً ضم 21 شركة في معرض «أديبك»، استمرار زيادة حجم المبادلات التجارية بين الإمارات و«ويلز».

وذكرت أن العديد من الشركات البريطانية حرصت على المشاركة في «أديبك» لما يوفره من فرص كبيرة للتواصل مع مختلف الأطراف العالمية المؤثرة في صناعة النفط والغاز، مشيرة إلى حرص حكومة «ويلز» على توفير الدعم الذي يمكن الشركات الصغيرة من المشاركة في هذا الحدث الدولي، والاستفادة من فرص التعاون التجاري المثمرة والمتزايدة بين البلدين.