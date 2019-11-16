«دافزا» تستعرض محفظتها المتكاملة من الخدمات والمزايا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» عن مشاركتها في فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران 2019، لاستعراض محفظتها المتكاملة من الخدمات والمزايا المتميزة أمام الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي.

وتأتي مشاركة «دافزا» في المعرض، الذي يُعد الأكبر من نوعه في العالم، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية والرامية إلى جذب مختلف أنواع الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في دبي، ودعمها للتوسع على مستوى المنطقة، مستفيدة من موقعها الاستثنائي بالقرب من مطار دبي الدولي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، فضلاً عن الخدمات المتميزة وحوافز تسهيل مزاولة الأعمال التي توفرها.

بيئة مثالية

وقالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: نسعى من خلال المشاركة في معرض دبي للطيران إلى التأكيد على التزام المنطقة الحرة بتوفير البيئة المثالية التي تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة دبي، خاصة من قبل الشركات المتخصصة بقطاعات النقل الجوي وصناعة الطيران والفضاء، والتي تضم «دافزا» في الوقت الراهن مقار إقليمية للعديد منها، بما فيها اثنتين من أكبر شركات تصنيع الطائرات على مستوى العالم.

وأضافت: يُعتبر المعرض من بين أهم الفعاليات المتخصصة التي تشارك فيها المنطقة الحرة، إذ تعتبر «دافزا» جزءاً أساسياً من منظومة قطاع النقل الجوي في إمارة دبي بفضل موقعها بالقرب من مطار دبي الدولي الاستراتيجي، والذي يُعد مركزاً عالمياً للطيران والنقل الجوي، ويساهم في تعزيز جاذبيتها أمام الشركات العالمية، خصوصاً تلك التي تتطلب طبيعة عملها سهولة الوصول إلى مختلف الأسواق حول العالم مثل شركات الطيران وغيرها ذات الصلة.

جلسات حوارية

وعلى هامش المعرض، ستنظم «دافزا» عدداً من الجلسات الحوارية والعروض ضمن منصة «فيوتشر أفيشن لاونج»، أول شبكة رقمية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستشرف مستقبل قطاع الطيران في إمارة دبي. وستتضمن الجلسات الحوارية التي سيشارك فيها مجموعة من المتحدثين المرموقين، مواضيع هامة حول استشراف مستقبل قطاع الطيران، وصناعاته ورسم مساراته من خلال تقديم وطرح ومناقشة حلول مبتكرة ومستدامة.

ويشار إلى أن «دافزا» تضم مجموعة من الشركات العالمية ضمن قطاع النقل الجوي والصناعات ذات الصلة التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لعملياتها، أبرزها «إيرباص» و«بوينغ» و«جنرال إلكتريك» و«رولس – رويس» و«تالس الشرق الأوسط» و«باناسونيك أفيونيكس» و«جيتيكس» وغيرها، كما شهدت المنطقة الحرة مؤخراً افتتاح شركة «إيرباص» أول مركز متخصص في تقديم خدمات إلكترونيات المقصورة لعملائها في الشرق الأوسط وإفريقيا.