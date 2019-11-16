قادة عسكريون يبحثون مستقبل منظومة الدفاع الجوي

المصدر: دبي - البيان

تشهد دبي اليوم انعقاد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية 2019، بحضور قادة القوات الجوية الأوروبية والأمريكية والآسيوية والعربية لبحث مستقبل منظومة الدفاع الجوي، والتعرف على أحدث ما توصلت إليه صناعة المقاتلات العسكرية.

ويشارك في المؤتمر هذا العام عدد كبير من قادة القوات الجوية العسكرية وممثلو القوات من أبرزهم ديفيد جولدفين رئيس الأركان بسلاح الجو الأمريكي، ومايك ويغستون رئيس أركان سلاح الجو البريطاني، وفيليب لافين رئيس أركان سلاح الجو الفرنسي، وجوزيف غاستيلا قائد القوات الجوية الأمريكية في منطقة جنوب غرب آسيا.

كما يحضره قادة وكبار المسؤولين بالقوات الجوية العسكرية من كندا وهولندا والإمارات وإيطاليا وأستراليا.

ويفتتح المؤتمر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ«طيران الإمارات»، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي.

وقال رياض قهوجي الرئيس التنفيذي لشركة سيغما المنظمة للحدث الدولي إن المؤتمر يقام تحت شعار «بناء قوة قتالية أكثر مرونة وقادرة على التكيف وتحقيق التوازن بين الحلول العالية، والمنخفضة التقنية».

وأضاف أن جلسات المؤتمر ستتركز على «تبني تقنيات الجيل الجديد في مجال الدفاع الجوي»، ومعالجة المتطلبات التشغيلية الآلية والمستقبلية لسلاح الجو، و«قيادة وتدريب قوة المستقبل»، و«التدريب على العمليات المشتركة لطائرات الجيلين الرابع والخامس» و«الانتقال إلى عمليات سلاح الجو المتعددة»، و«التقنيات اللازمة لاستراتيجية القتال الجوي المستقبلية ومتطلبات مقاتلات الغد»، و«مستقبل أنظمة الاستشعار وإنشاء بنية نظام قيادة وتحكم متعددة المجالات».

ومن المقرر أن يتحدث قادة في القوات الجوية الأمريكية والأسترالية عن «دمج أصول الأجيال الثالثة والرابعة والخامسة في قوة قتال متماسكة».