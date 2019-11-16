«مبادلة» تعزز مكانة الإمارات في صناعة الطيران عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، مشاركتها في معرض دبي للطيران حيث ستستعرض أحدث التطورات في محفظة شركات صناعة الطيران التابعة لها.

وتمكّنت شركات صناعة الطيران التابعة لـشركة «مبادلة» والتي تنشط في قطاعات التصنيع والخدمات الصناعية وتقنيات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، من تعزيز تنافسيتها العالمية خلال السنوات الماضية، وتحقيق مكانة ريادية في قطاعاتها. وتشمل هذه الشركات كلاً من «ستراتا للتصنيع» و«سند لتقنيات الطيران» و«سند لحلول الطيران» و«الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات). كما تضم محفظة صناعة الطيران التابعة لمبادلة كلاً من «فيرجن أوربت» و«فيرجن جالاكتيك» حيث تمتلك فيهما استثمارات مشتركة مع «مجموعة فيرجن» لتلبية الطلب على خدمات قطاع الفضاء الذي يحظى بنمو متسارع.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في مبادلة: «تستند رؤيتنا في صناعة الطيران إلى استراتيجية حكومة الإمارات لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفق موجهات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. ونتطلع إلى تعزيز المكانة الريادية التي تحظى بها دولة الإمارات في قطاعي صناعة الطيران وخدمات الفضاء عالميًا، من خلال شركاتنا الوطنية. وتقوم هذه الشركات بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف المساهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لصناعة الطيران، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة».

تقنيات مبتكرة

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لـشركة «ستراتا»: «يشكّل معرض دبي للطيران منصة عالمية متميزة لاستعراض إنجازاتنا وشراكاتنا الجديدة وجهودنا لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث يأتي انعقاد دورة هذا العام متزامنًا مع احتفالنا بمرور عقد كامل على تأسيس ستراتا كشركة رائدة في صناعة الطيران. وتعكس مشاركتنا في المعرض هذا العام تطلعات مبادلة لتعزيز مكانتها في قطاع صناعة الطيران على المستوى العالمي».

حدث استراتيجي

وقال منصور الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سند لتقنيات الطيران»: «أصبح معرض دبي للطيران حدثاً استراتيجياً يستقطب اهتمام الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وكافة المهتمين بقطاع صناعة الطيران وخدمات الطائرات لاستكشاف فرص التوسع في أعمالهم وسبل تطويرها. ومن خلال الفرص التي يتيحها المعرض لاستعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية، يواصل معرض دبي للطيران استقطاب أبرز الشركات والمتخصصين في هذا المجال من أنحاء العالم. ويتيح المعرض فرصًا هائلة لسند لتقنيات الطيران لتعزيز شراكاتنا العالمية، وتطوير شراكات جديدة، وتجديد التزامنا بدعم تطلعات دولة الإمارات لأن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة الطيران، من خلال التركيز على تحقيق التميز الهندسي، وتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة».

ومن جهته، قال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «يسعدنا المشاركة في معرض دبي للطيران عقب صفقة الاستحواذ على شركة الثريا للاتصالات، لاستعراض مجموعة خدماتنا المتكاملة للاتصالات الفضائية، التي نسعى من خلالها إلى تلبية احتياجات عملائنا من المؤسسات الحكومية والتجارية لتقنيات الاتصالات الفضائية المخصصة للمنصات الجوية التي تشمل اتصالات الركاب وطاقم القيادة».