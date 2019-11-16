«بي أيه إي» تطلق الجيل القادم من الحلول والتقنيات

المصدر: دبي - البيان

تعرض «بي أيه إي سيستمز» الجيل القادم للعديد من تقنياتها وحلولها في معرض دبي للطيران ويعرض جناح الشركة الصاروخ الموجه بالليزر أبكوس: وهو نظام عالي الدقة يمكنه ضرب الهدف بدقة متناهية مع توفير الحد الأدنى من الأضرار الجانبية. وهو أمر بالغ الأهمية للمهمات جو-أرض عندما تكون هناك فرصة واحدة فقط لتحييد التهديدات بالإضافة إلى تقنيات العرض: ستعرض بي أيه إي سيستمز شاشة لايت هود هيد أب (LiteHUD® Head-Up) وهي شاشة صغيرة ومدمجة توفر مزايا الوزن والحجم مقترنة بأحدث تقنيات العرض الرقمي، وشاشة سترايكر تو (Striker® II) الرقمية المثبتة على الخوذة، وهي أكثر شاشات العرض على الخوذة تقدماً في العالم، حيث تتيح للطيارين الرؤية من خلال جسم الطائرة.

كما تعرض الشركة نظام تخطيط أوامر المهام الجوية (ATOPS): يتحكم هذا البرنامج في القوات الجوية ضمن بيئة عمليات مشتركة من خلال أتمتة المشاركة السريعة للمعلومات وتخطيط وتنفيذ المهمات وطائرة التدريب المتقدمة هوك خدمات تدريب طياري الطائرات النفاثة: تعدّ طائرة هوك أكثر طائرات التدريب نجاحاً، وقد أثبتت جدارتها على مستوى العالم في مجال التدرب على الطائرات العسكرية مع امتلاكها للقدرات التشغيلية. ولتعزيز إمكانات الطائرة، تقدم بي أيه إي سيستمز أيضاً خدمات تدريب على مستوى عالمي.

حدث

وقال جوليان دونالد، المدير العام لبي أيه إي سيستمز في الشرق الأوسط: يعتبر معرض دبي للطيران حدثاً مثالياً للقاء الشركاء الحاليين والجدد من الدولة وكذلك من جميع أنحاء العالم وستكون فائدة وأهمية الشراكات من الرسائل الرئيسية التي ستقدمها بي أيه إي سيستمز في المعرض، والتي ستشمل عرض أهم مبادرات الشركة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الإمارات، مثل تحدي اصنع فكرتك والتدريب المهني الذي يقام منذ زمن طويل في قطاع الطيران والفضاء.

ويتيح التدريب المهني لخريجي الهندسة الإماراتيين العمل جنباً إلى جنب مع موظفي شركة بي أيه إي سيستمز، مما يوفر لهم تجربة قيمة وينمي المهارات التي تعد ضرورية لتحقيق طموحات دولة الإمارات.