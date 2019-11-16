«كنسنتريك» تعلن أفضل جهات العمل في الشرق الأوسط لعام 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة كنسنتريك نتائج برنامج «أفضل جهات العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019»، الذي يكرِّم جهات العمل الرائدة التي تبذل قصارى جهدها باستمرار لإحداث التغيير وإلهام موظفيها وتسريع نجاح الأعمال.

ويقيس برنامج «أفضل جهات العمل»، وهو برنامج رائد لتحديد معايير أفضل جهات العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأداء ويتعرف إلى جهات العمل المميزة التي تحقق تميزاً في بيئة العمل.

وتظهر نتائج دراسة هذا العام استمرار أفضل جهات العمل في المنطقة في الاستثمار في بناء قوة عاملة مرتبطة بالعمل بقوة مع بلوغ معدل ارتباط الموظفين بالعمل نسبة 83% مقارنة بمتوسط السوق البالغ 69%.

وتضمنت القائمة شركة دي أتش إل اكسبريس، مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، مجموعة جميرا، أطلانتس، ذي بالم، ماريوت الدولية، نوفارتس، بروكتر آند جامبل الشرق الأدنى تيلي برفورمنس، وتي ال اس كونتاكت. وحصلت سلطة واحة دبي للسيليكون وشركة إس دبليو آر على «إشادة شرفية» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.