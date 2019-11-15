انتهاء التداول بحقوق اكتتاب «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

انتهت أمس فترة التداول على حقوق اكتتاب بنك الإمارات دبي الوطني، بينما استمرت فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال حتى الأربعاء وكان التداول بدأ الأحد الماضي وسيتم الاكتتاب من خلال طرح 758.8 مليون سهم بسعر إصدار يبلغ 8.5 دراهم للسهم (القيمة الاسمية درهم واحد تُضاف إليها علاوة إصدار 7.5 دراهم) بهدف زيادة رأس المال إلى 6316.59 مليون درهم. ووافق مجلس إدارة البنك أخيراً على زيادة رأسمال المصدر 14% من 5.6 مليارات إلى 6.3 مليارات سهم بإصدار حقوق الاكتتاب.