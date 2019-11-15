دبي وجهة مفضلة للمستثمرين من الهند

المصدر: إعداد – بشار باغ

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تعتبر الهند من أبرز الاقتصادات وأكثرها شراكة مع إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، وهناك تاريخ عريق من النتائج الطيبة والعلاقات المتينة.

وتوضح البيانات أن دبي تعد على قائمة الوجهات المفضّلة ورجال الأعمال الهنود، لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع ومزايا استثمارية وفرص واعدة.

246737

رجل أعمال هندياً يملكون رخص أعمال بشكل كلي أو جزئي في دبي

64360

رخصة فاعلة مملوكة كلياً أو جزئياً لرجال أعمال هنود في دبي

توزيع الرخص على الأنشطة

التجارية 49900

المهنية 13037

الصناعية 1404

السياحية 19

854234

وظيفة وفرتها شركات هندية في سوق العمل المحلي

108

شركات مرخصة لرجال أعمال هنود منذ عام 1963 تعمل حتى الآن

53099

رخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يملكها رجال أعمال الهنود

5951

رخص المؤسسات الفرعية المملوكة لمستثمرين من الهند

3622

رخصة ضمن الشكل القانوني «مؤسسة أعمال مدنية»