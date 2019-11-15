دبي وجهة مفضلة للمستثمرين من الهند

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تعتبر الهند من أبرز الاقتصادات وأكثرها شراكة مع إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، وهناك تاريخ عريق من النتائج الطيبة والعلاقات المتينة.
وتوضح البيانات أن دبي تعد على قائمة الوجهات المفضّلة ورجال الأعمال الهنود، لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع ومزايا استثمارية وفرص واعدة.
246737
رجل أعمال هندياً يملكون رخص أعمال بشكل كلي أو جزئي في دبي
64360
رخصة فاعلة مملوكة كلياً أو جزئياً لرجال أعمال هنود في دبي
توزيع الرخص على الأنشطة
التجارية 49900
المهنية 13037
الصناعية 1404
السياحية 19
854234
وظيفة وفرتها شركات هندية في سوق العمل المحلي
108
شركات مرخصة لرجال أعمال هنود منذ عام 1963 تعمل حتى الآن
53099
رخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يملكها رجال أعمال الهنود
5951
رخص المؤسسات الفرعية المملوكة لمستثمرين من الهند
3622
رخصة ضمن الشكل القانوني «مؤسسة أعمال مدنية»