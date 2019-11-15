المصدر: دبي- البيان

تراجع المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي 2.80% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها 2018 بدعم انخفاض أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 5.77% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.45 نقطة.

وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء أن قسم النقل تراجع 6.62% مما خفض التضخم في الإمارة بمقدار 0.75 نقطة فيما تراجع الطعام والمشروبات 0.04% مما خفض التضخم بنحو0.01 نقطة وقسم الاتصالات 0.13% ما خفض التضخم 0.01 نقطة وقسم التبغ 0.14%.

وأشار إلى ارتفاع مؤشر كل من أقسام التعليم 1.46% والتي دفعت التضخم 0.13 نقطة، والمطاعم والفنادق 1.81% والتي دفعت التضخم 0.08 نقطة والترفيه والثقافة 3.88% والتي دفعت التضخم 0.08 نقطة.