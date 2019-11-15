الإمارات تشارك بالاجتماع الوزاري للجنة التعاون التجاري الخليجي

المصدر: مسقط- البيان

ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ (58) للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط أمس.

ناقش الاجتماع عدداً من البنود الحيوية على أجندة التعاون الخليجي، شملت براءات الاختراع والابتكار وريادة الأعمال والوكالات التجارية وتحديات التجارة البينية وشهادات المنشأ.

شارك بوفد الدولة المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وعبد الله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لبراءات الاختراع، وأحمد بن سليمان من إدارة التعاون والمنظمات الدولية بالوزارة.

وأكد المنصوري أهمية البنود المطروحة على أجندة الاجتماع والتي تخاطب موضوعات رئيسية على الأجندات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يضمه من مناقشات لتطوير منظومة براءات الاختراع لدول المجلس وإيجاد حلول لتنظيم التجارة الإلكترونية وأيضاً مبادرات لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تلك القطاعات تشكل اليوم رهاناً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية وضمان استدامة النمو، فضلاً عن رفع جاهزية الدول الأعضاء للاستجابة لمتطلبات اقتصاد المستقبل.

وتابع: إنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة بات من الضروري تطوير آليات وبرامج تعزز من قدرات التعاون والتكامل التجاري.