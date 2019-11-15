توسيع الشراكة بين أمن مجموعة الإمارات والمعهد الأمني الوطني

المصدر: دبي- البيان

وقعت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات اتفاقية مع المعهد الأمني الوطني، تتعلق بالتدريب والتعليم وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في أمن الطيران المدني. وترتبط الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بعلاقات طويلة الأمد مع المعهد الأمني الوطني لتوفير التدريب، وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى توسيع وتعزيز نطاق الشراكة بين الجانبين.

وقع الاتفاقية الدكتور علي الغفلي، رئيس مجلس إدارة شركات قطاع التدريب والاستشارات في المعهد الأمني الوطني والدكتور عبد الله الهاشمي، رئيس أمن مجموعة الإمارات.

ويتولى المعهد الأمني الوطني مسؤولية وضع معايير التدريب لصناعة الأمن بالإمارات على المستوى الاتحادي. وستقوم الدائرة الأمنية بمجموعة الإمارات في البداية بتدريب عناصر أمنية في أبوظبي، بهدف تأهيلهم لتولي وظائف في مجال أمن الطيران المدني. كما سيقدم مركز الدراسات الأمنية التابع للدائرة الأمنية ملاحظات ومعايير لمراجعة وتحليل الاحتياجات التدريبية.