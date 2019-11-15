حقل لتخزين الغاز في منطقة الصجعة بالشارقة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف حاتم دياب الموسى، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، عن مشروع لحقل تخزين للغاز في الشارقة. وأوضح أن المشروع سيتم تنفيذه في حقل مويعيد بمنطقة الصجعة بإمارة الشارقة، ويستهدف تخزين كميات إضافية من الغاز لمواجهة احتياجات الإمارة خلال فصول السنة، خاصة فصل الصيف.

وأوضح أن فكرة تخزين الغاز ليست جديدة على الإمارات، مشيراً إلى أن دبي لديها حقل لتخزين الغاز منذ أكثر من عشر سنوات. ونوه إلى أن حقول تخزين الغاز ضرورية للغاية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تعطي الإمارات القدرة على التعامل مع متغيرات سوق الغاز، خاصة متغيرات ارتفاع الأسعار وتداعياتها على الدولة.

وأشار إلى أن الشارقة تعتمد حالياً في توفير احتياجاتها من الغاز على غاز شركة أدنوك، إضافة إلى غاز شركة دولفين للطاقة.