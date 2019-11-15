«أوبك»: 25% نمو الطلب العالمي على الطاقة 2040

المصدر: أبوظبي - وام

قال محمد سنوسي باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، إن المنظمة تتوقع زيادة قدرها 25% في إجمالي الطلب الأولي على الطاقة بجميع أنحاء العالم بين العامين 2018 و2040، مع توقعات بأن يلبي النفط والغاز غالبية الطلب. وأوضح باركيندو، في معرض تقديمه لتقرير مشهد توقعات النفط العالمية الصادر عن أوبك هذا العام، أن جميع أشكال الطاقة سوف تكون مطلوبة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة مستدامة، وأن النفط والغاز سوف يستحوذان على أكثر من نصف مزيج الطاقة العالمي بحلول 2040.

ولفت إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تسهم في تحقيق أعلى نسبة نمو، في ضوء التوسّع الكبير في استثمارات البلدان الأعضاء في أوبك بمصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما في الإمارات، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي سيشهد أعلى نمو في استبدال الفحم، بغرض توليد الكهرباء.