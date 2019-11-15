7.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، أكثر من 7.8 مليارات درهم. وشهدت الدائرة هذا الأسبوع، تسجيل 798 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 130 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم، و668 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، ومبايعة بقيمة 52 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 156 مبايعة بقيمة 192 مليونا، وسجلت الرهونات قيمة قدرها 6.1 مليارات درهم، منها 117 رهن أراض بقيمة 5.7 مليارات درهم، و159 رهن فلل وشقق بقيمة 400 مليون درهم، أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 1.3 مليار درهم، ورهن بمنطقة الخليج التجاري بقيمة مليار درهم.