«الشارقة لتطوير القدرات» تطرح برنامج «مستهلك إلى مستثمر»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، الدورة الأولى من برنامجها «مستهلك إلى مستثمر»، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الفرد على إدارة الشؤون المالية والتمويل الشخصي بطريقة فعّالة، مع اكتساب المعرفة حول كيفية اتخاذ القرارات الحكيمة بشأن الإنفاق والادّخار.

ويستهدف البرنامج، الذي تم الإعلان عن انطلاقه في 13 نوفمبر بفندق سنترو الشارقة، الشباب الذين لا تقل أعمارهم عن 20 سنة. ويهدف إلى تعلم الخطوات الأساسية للوصول إلى الحرية المالية، وكيفية وضع الأهداف المالية، والتركيز على نقاط القوة والضعف في الإدارة المالية، والتوعية بمخاطر الديون وسبل تخفيضها وتجنّبها.

وقال خالد إبراهيم الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات بالإنابة، إن فكرة برنامج «مستهلك إلى مستثمر» جاءت بعد بروز الحاجة إلى اكتساب الشباب مهارات الادّخار لحمايتهم من الديون والأزمات المالية التي تضرّ بمستقبلهم وتمسّ طموحهم، ولها تأثيرٌ سلبي على الاقتصاد الوطني.