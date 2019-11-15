«مسابقة 100 ألف» في الشارقة لريادة الأعمال

المصدر: الشارقة- البيان

يطلق «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) في 25 و26 نوفمبر الجاري، فرصة مميزة، تحت عنوان «مسابقة 100 ألف»، كجزء من مبادرة «Start-Up Town»، التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المشاريع الناشئة للمضي قدماً في تحقيق طموحاتهم وإبداعاتهم. وسيحظى الفائز بهذه المسابقة، بجائزة 100 ألف درهم.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اكتمال لائحة المتحدثين المتميزين خلال المهرجان الأول من نوعه على مستوى الدولة وعلى رأسهم أضوى الدخيل، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فلك للأعمال والاستثمار»، ومنصة «نسعى للتوظيف»، وتافي رويفاس رئيس وزراء إستونيا السابق، وأحد أكثر الناشطين في المجتمعات الرقمية حول العالم.

كما يستضيف الحدث هديل أيوب مؤسسة شركة برايت ساين، وهي شركة ناشئة، وتعتبر القوة الدافعة وراء «القفاز الذكي»، الذي يسمح للأفراد الذين لا يستطيعون التحدث بالتواصل من خلال ترجمة لغة الإشارة إلى نص وخطاب.