12.52 ملياراً مبيعات «إعمار للتطوير» في 9 أشهر بنمو 25 %

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار للتطوير» التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، حيث سجلت الشركة نمواً في المبيعات بنسبة 25٪ لتصل إلى 12.52 مليار درهم بالمقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وبمقارنة نمو الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، والفترة نفسها لعام 2018، فقد حققت الشركة صافي ربح قدره 2.07 مليار درهم مع إيرادات بلغت 9.62 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.

ووصلت قيمة مبيعات المشاريع المعدة للبيع إلى 36.09 مليار درهم.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «أطلقت شركة إعمار للتطوير خلال السنوات الماضية مجموعة من المشاريع العقارية المميزة والواعدة بتجربة فريدة لنمط الحياة للسكان، والتي أسهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمارات العقارية. وتركز الشركة على تقديم أفضل خدمة للعملاء وأعلى معايير الجودة في البناء والتوظيف والتكنولوجيا الحديثة وعلى وضع أفضل استراتيجية للنمو المستقبلي».