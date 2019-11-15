200 عارض من 25 دولة بمعرض رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح

افتتح الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، أمس، معرض رأس الخيمة الدولي الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يقام لأول مرة في المنطقة، ونظمته مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، بدعم من غرفة رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، حفظه الله.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة، ومحمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصر العربية، وسفراء وقناصل الدول المشاركة، ومسؤولو الدوائر المحلية.

إعادة هيكلة

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، خلال الافتتاح، أن معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعد من أضخم الفعاليات التي تقام في الإمارة، كونه يضم 200 شركة من 25 دولة، ما يؤكد على أن رأس الخيمة في مسارها الصحيح نحو التنمية الشاملة، لتصبح إحدى أهم الوجهات الجاذبة للاستثمارات في المنطقة، لافتاً إلى أن المعرض يعد نقلة نوعية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارة، حيث يسهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع.

وكشف النعيمي عن إعادة هيكلة مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، لمواكبة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع دراسة لفتح أبواب جديدة لتلك المشاريع من خلال المؤسسة، والتي سيتم الإعلان عنها رسمياً، بعد اعتماد القرارات الجديدة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، حفظه الله.