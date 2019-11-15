«شعاع كابيتال» تعاود تحقيق الأرباح في الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «شعاع كابيتال» أمس نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019. وتشكل هذه النتائج أول بيانات مالية مجمعة لـ «شعاع كابيتال» يتم الإفصاح عنها عقب انتهاء عملية اندماجها مع «مجموعة أبوظبي المالية» في 1 أغسطس، ونجحت شعاع كابيتال في تحقيق أرباح صافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر بلغت 21.8 مليون درهم. وجاءت هذه الأرباح على مستوى «المجموعة» الناتجة عن الدمج بدفع من مساهمة بقيمة 31.2 مليون درهم إماراتي من مجموعة أبوظبي المالية. وبلغت أرباح المجموعة قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك 63.2 مليون درهم و101.4 مليون من دون احتساب تذبذبات العملات الأجنبية.

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: توضح النتائج المجمعة للربع الثالث المنافع المبكرة للاندماج. وبفضل مساهمة «مجموعة أبوظبي المالية» في الربحية، أصبحنا نشاهد بالفعل القيمة التي منحتها صفقة الاندماج للمساهمين خلال الربع الثالث من العام 2019، حيث شهدنا عودة «شعاع كابيتال» إلى تحقيق الأرباح.