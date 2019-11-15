100 % نمو المسافرين عبر مطار آل مكتوم في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

تضاعفت حركة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي بدبي ورلد سنترال في 9 أشهر إلى نحو 1.3 مليون مسافر رغم انكماش حركة المرور خلال الربع الثالث. ووصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار آل مكتوم إلى 1.27 مليون مسافر بزيادة قاربت نسبة 100 % (+ 99.4%) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء النمو الكبير نتيجة لتسيير عدد من الناقلات الجوية جزءاً من رحلاتها إلى المطار، خلال فترة الإغلاق المؤقت لأحد مدارج مطار دبي الدولي أثناء عملية تطوير ضخمة استمرت 45 يوماً. وجاء النمو رغم الانخفاض الذي شهده المطار بحركة المسافرين خلال الربع الثالث من العام والبالغ 81%.

أفضل الوجهات

وكانت دول جنوب آسيا أكبر مساهم منفرد في حركة المرور في المطار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بإجمالي بلغ 379.85 ألف مسافر، تلاهم المسافرون من كومنولث الاتحاد الروسي بإجمالي 313 ألفاً ثم دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي 281.1 ألف مسافر والمسافرون من أوروبا الشرقية بإجمالي 127 ألفاً وأوروبا الغربية 105.9 آلاف مسافر.

وعلى صعيد الدول، احتلت روسيا المرتبة الأولى بـ294.1 ألف مسافر تلتها السعودية بـ201 ألف مسافر والهند (193.9ألفاً) وباكستان (107.1 آلاف)، وعلى صعيد المدن احتلت موسكو المرتبة الأولى بإجمالي 166ألف مسافر تلتها جدة بـ55.8 ألفاً وكراتشي (39.76 ألفاً).

حركة الطيران والشحن

سجل المطار ما مجموعه 5948 حركة في الربع الثالث بزيادة نسبتها (+ 3.6%)، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الرحلات إلى 28.07 ألف رحلة (+ 28.7%) بنهاية سبتمبر.

استمر تراجع الطلب في قطاع الشحن في الربع الثالث حيث تعامل مطار آل مكتوم مع 226.8 ألف طن (-10.8%)، وبذلك بلغ إجمالي حجم الشحنات 676.83 ألف طن بانخفاض نسبته 7.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

ويخدم مطار آل مكتوم الدولي في الوقت الراهن 16 شركة طيران تجارية تشغل أكتر من 160 رحلة أسبوعية في المتوسط إلى 37 وجهة دولية. كما يعد المطار موطناً لـ 20 شركة شحن تنقل بضائع إلى ما يصل إلى 43 مدينة حول العالم.