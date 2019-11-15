33 مليون درهم أرباح شركة البحيرة الوطنية للتأمين بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتائج فنية جيدة حتى نهاية الربع الثالث. وبلغ صافي الأرباح 33 مليون درهم بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بـ 39 مليوناً عن نفس الفترة من 2018.

وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة، إن الأقساط المكتتبة بلغت 644 مليون درهم في نهاية الربع الثالث 2019 مقابل 373 مليوناً في نهاية الربع الثالث 2018. وبلغت أرباح عمليات التأمين لنهاية الربع الثالث 22 مليون درهم مقارنة بـ 19 مليون درهم لنهاية الربع الثالث 2018. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 667 مليون درهم في 30 سبتمبر 2019 مقابل 635 مليون درهم في 31 ديسمبر2018. كما بلغت موجودات الشركة 2.308 مليون درهم في 30 سبتمبر 2019 مقابل 1.734 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2018.