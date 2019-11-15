«دبي للخدمات المالية» توسع نطاق التفاهم مع الهيئة الصينية للمصارف

المصدر: دبي- البيان

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية أمس تمديدًا لمذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة الصينية لتنظيم شؤون المصارف والتأمين، حيث قام برايان ستايروولت بالتوقيع على المذكرة بصفته الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، بينما وقع عليها عن الجانب الصيني زو ليانغ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الصينية لتنظيم شؤون المصارف والتأمين، وذلك خلال زيارة قام بها وفدها إلى مركز دبي المالي العالمي.

وكانت مذكرة التفاهم الأولية الموقعة بين الطرفين في بكين في 24 سبتمبر 2007 أسهمت في تسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين المشرفين على البنوك.

وقال برايان ستايروولت: المصارف الصينية العاملة في مركز دبي المالي العالمي تسجل حضوراً هامًا في المجتمع المالي للمركز، وبالتالي فإن العلاقة بين الهيئة الصينية وسلطة دبي للخدمات المالية ذات أهمية حاسمة.