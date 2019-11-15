2.39 مليار ناتج تجارة الجملة والتجزئة بعجمان في 2018

المصدر: عجمان - البيان

ترأس المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «تحديات قطاع التجزئة». واستعرضت الحلقة قطاع التجزئة باعتباره ركناً رئيسياً بالقطاع الاقتصادي لإمارة عجمان حيث بلغ ناتج تجارة الجملة والتجزئة 2.39 مليار درهم لعام 2018 مقارنة بـ 2.34 مليار درهم لعام 2017. وكانت نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي للإمارة 12% لعام 2018 وبلغ عدد محلات البيع بالتجزئة 3540 محلاً مقارنة بـ 3147 محلاً لعام 2017 بنمو 12%.

وأكد المويجعي أن الحلقات النقاشية التي تنظمها الغرفة توفر قناة للعصف الذهني ومناقشة العديد من المجالات الرئيسية للقطاع الاقتصادي بشكل عام وغرفة عجمان بشكل خاص. حضر الحلقة في مقر غرفة عجمان، سالم السويدي المدير العام وخولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وموظفو غرفة عجمان.