ارتفاع أرباح «دانة غاز» 246 % في 9 أشهر إلى 521 مليوناً

المصدر: الشارقة - البيان

أظهرت النتائج المالية لشركة دانة غاز للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019 ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 246% إلى521 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2019 مقارنة بـ149 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى نمو الدخل من بنود أخرى إلى 462 مليون درهم نتيجة لقيد أصول مالية مرتبطة بالاحتياطيات واستحقاقات تعاقدية أخرى. وفي المقابل تأثرت النتائج المالية نتيجة لقيد مخصصات بقيمة 220 مليون درهم وترتبط هذه المخصصات بحقل «ميراك-1» في مصر، والذي تم حفره في الربع الثالث من العام الجاري، لكن تبين عدم احتوائه على كميات تجارية من الهيدروكربونات.

وعند استثناء الزيادة في الدخل من بنود أخرى والمخصصات، فإن صافي الأرباح من العمليات التشغيلية الاعتيادية يكون قد ارتفع بنسبة 85% إلى 279 مليون درهم مقارنة بـ149 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2018.

ويرجع هذا الارتفاع الكبير في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق عقب إنجاز مشروع التوسعة والتطوير في الإقليم بنجاح خلال الربع الثالث 2018، إلى جانب تحقيق وفورات في تكاليف خدمة الدين.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 8 ملايين درهم في الربع الثالث من العام، وعند المقارنة بالمثل واستثناء البنود غير المتكررة فتكون أرباح الشركة مماثلة لأرباح الفترة نفسها من العام الماضي عند 61 مليون درهم. وبلغت إيرادات الربع الثالث 422 مليون درهم بلا تغيير، وذلك مقارنة بإيرادات العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى 2% إلى 1.31 مليار درهم.