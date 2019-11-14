1.3 مليون مسافر عبر مطار آل مكتوم في 9 أشهر

المصدر: وام

وصل عدد المسافرين عبر مطار ال مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال إلى 1.3 مليون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها "+ 4.99 " بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت دول جنوب آسيا أكبر مساهم منفرد في حركة المرور في مطار آل مكتوم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بإجمالي بلغ 379851 مسافرا تلاها المسافرون من كومنولث الاتحاد الروسي بإجمالي 313167 مسافرا ومن ثم دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي 281184 مسافرا ومن ثم المسافرين من أوروبا الشرقية بإجمالي 127087 وأوروبا الغربية بإجمالي 105906 مسافر.

أما على الصعيد الدولي فقد احتلت روسيا المرتبة الأولى بإجمالي 294145 مسافرا تلتها المملكة العربية السعودية 201138 والهند 193900 وباكستان 107112 مسافرا.. وعلى صعيد المدن احتلت موسكو المرتبة الأولى بإجمالي 166412 مسافرا تلتها جدة 55873 وكراتشي 39762 مسافرا.

وسجل مطار آل مكتوم الدولي ما مجموعه 5948 حركة جوية في الربع الثالث بزيادة نسبتها "+ 3.6 " بالمائة مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد الرحلات إلى 28078 رحلة .

ويخدم مطار آل مكتوم الدولي في الوقت الراهن 16 شركة طيران تجارية تشغل أكثر من 160 رحلة أسبوعية في المتوسط إلى 37 وجهة دولية.

ويعد المطار موطنا لـ20 شركة شحن تنقل بضائع الى ما يصل إلى 43 مدينة حول العالم