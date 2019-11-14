أسطول أدنوك للحفر يرتفع إلى 99 حفاراً عملاقا بداية العام المقبل

المصدر: أبوظبي -عبد الحي محمد

يرتفع أسطول شركة أدنوك للحفر بداية العام المقبل ليصل إلى 99 حفارا عملاقا بزيادة 4 حفارات متطورة . وكشف عبد الله سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر عن أن الشركة نجحت في مضاعفة أسطول حفاراتها بأكثر من ثلاثة أضعاف في أقل من عشر سنوات، حيث ارتفع عدد حفارات الشركة من 28 حفارة في 2010 إلى 95 حفارة حالياً. وأكد على أن شركة أدنوك للحفر، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أطلقت اليوم برنامج شامل لتوسعة أسطول حفاراتها لدعم خطط أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وذلك ضمن الدورة الخامسة عشرة لملتقي الشركات المالكة للحفارات، الذي استضافته "أدنوك للحفر" بالتعاون مع شركة "دي إن في- جي إل" على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2019).



وأشار السويدي إلى أن الشركة تنفذ حاليا مرحلة جديدة من التوسع وذلك بعد أن إستحوذت خلال شهر نوفمبر الجاري على أربع حفارات برية متطورة مصنعة في دولة الإمارات بقيمة تزيد عن 350 مليون درهم، مما يؤكد التزامها بتعزيز القيمة ويدعم مساهمتها في تحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

ولفت إلى أن أدنوك تخطط إلى امتلاك عشرات الحفارات المتطورة المخصصة للعمل في الحقول البرية والبحرية والجزر النفطية الاصطناعية خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك عقب تدشين الحفارات الأربع في الربع الأول من عام 2020.

وأكد عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك ورئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للحفر" خلال الملتقى على أن توسيع أسطول حفارات أدنوك يسهم في رفع كفاءة عمليات تهيئة وإكمال الآبار، كما يقلل من الزمن اللازم لعمليات الحفر، ويؤكد سعي أدنوك الدائم لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية الغنية. ويعد هذا البرنامج مُمكّناً رئيسياً لتنفيذ خطط ومبادرات أدنوك الرامية إلى التوسع في أنشطة الحفر لآبار النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية وزيادة السعة الإنتاجية من النفط والغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من الغاز.

ويعزز برنامج توسعة اسطول الحفارات مكانة "أدنوك للحفر" كأكبر شركة حفر متخصصة في الشرق الأوسط والمنطقة في تقديم خدمات حفر متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، كما يؤكد دورها في دعم مسيرة أدنوك للنمو والتطور والتي تستهدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتم تصنيع الحفارات الأربع الجديدة في دولة الإمارات بواسطة شركة "ناشيونال أويل ول فاركو"، وسيتم تشغيلها في حقول أدنوك البرية التي تساهم حالياً بأكثر من 50% من إجمالي الطاقة الإنتاجية اليومية لأدنوك من نفط مربان. ويدعم الاستثمار في الحفارات المصنعة في دولة الإمارات استراتيجية أدنوك لرفع مساهمتها في القيمة المحلية بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد المحلي. ويرفع امتلاك أربع حفارات متطورة إجمالي قيمة الحفارات المصنعة في الإمارات إلى أكثر من 7 مليارات درهم.



وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات عبر مختلف عملياتها في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز إضافة إلى مجموعة واسعة من خدمات حقول النفط، مما يساعد على تحصيل أكبر قيمة ممكنة من أعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وزيادة الآبار والحقول. وساعد تطبيق خدمات الحفر المتكاملة في رفع معدل كفاءة عمليات الحفر بنسبة تصل إلى 25%، مما أدى إلى تحقيق توفير كبير في التكاليف وزيادة ربحية الآبار.

ويمثل منتدى الشكات المالكة للحفارات التي تنظمه أدنوك سنوياً منصة لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات بين الشركات المالكة للحفارات ووكالات التصنيف البحري والشركات العاملة في مجال حفر آبار النفط والغاز وشركات تقديم الخدمات في المجالات البحرية والبرية، بهدف رفع كفاءة عمليات الحفر وتعزيز فعاليتها وضمان سلامتها والارتقاء بالأداء في مجال الصحة والسلامة والبيئة.

وتضمن المنتدى الذي استمر ليوم كامل عدداً من المحاضرات الفنية قدمتها مجموعة من الخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي والشركات العالمية شملت مختلف طرق استخدامات التكنولوجيا في صناعة الحفر.