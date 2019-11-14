افتتاح معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: رأس الخيمة-أحمد أبو الفتوح

افتتح الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، اليوم، معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة ٢٠٠ شركة، يمثلون ٢٥ دولة، بحضور سفراء وممثلي من الدول المشاركة ووزارة الاقتصاد ومدراء الدوائر الحكومية في رأس الخيمة.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة خلال الافتتاح أن الحدث يعد من أضخم الفعاليات التي تقام في رأس الخيمة كونه يضم هذا العدد من الشركات القادمة من مختلف دول العالم، بما يؤكد على أن الإمارة تسير في مسارها الصحيح نحو التنمية الشاملة لتصبح إحدى أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.