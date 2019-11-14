«أديا» يتقدم بعرض شراء لوحدة إنتاج مصاعد في مجموعة ألمانية

المصدر: دبي - البيان

تقدم جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» بعرض لشراء وحدة إنتاج المصاعد في مجموعة «تيسين كروب» الصناعية الألمانية، والتي تعد أعلى أصول المجموعة من حيث القيمة، بحسب ما نشرت أمس وكالة «بلومبيرغ».

وأفادت الوكالة بأن عدة أطراف عالمية كبرى تقدمت أيضاً بعروض لشراء الوحدة، ومنها «بلاكستون» و«أدفينت» ومجموعة «كارلايل» الأمريكية وشركة «بروكفيلد» الكندية، وجميعها متخصصة في إدارة الأصول و«سينفين» البريطانية للاستثمار في الأسهم.

وكان من ضمن الجهات التي أبدت اهتمامها بشراء الوحدة أيضاً «3 جي كابيتال» الأمريكية البرازيلية المالكة لعدد من سلاسل مطاعم الوجبات السريعة العالمية، ومنها «برغر كينغ» و«بوبايز». وتسعى «تيسين كروب» لبيع وحدة إنتاج المصاعد لديها لتوليد نقد هي في أشد الحاجة إليه حالياً.